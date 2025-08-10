NBA／邁向人生顛峰！SGA成家鄉英雄 獲頒城市鑰匙將擁有專屬街道

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
一口氣拿下NBA總冠軍、年度MVP和FMVP的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），在人生27歲這一年攀向籃球生涯顛峰時刻，還簽下4年2.85億美元（約81.4億台幣）的超級延長合約，可說是風光無限。

亞歷山大日前在家鄉加拿大漢密爾頓（Hamilton）市政體育場舉辦的公開慶祝活動上，獲得市長安德莉亞（Andrea Horwath）頒發的「城市鑰匙」，並宣布將以他的名字命名一條街道，以表彰他的非凡成就。

在高舉NBA總冠軍獎盃、站在北端看台面對熱情球迷時，亞歷山大動情表示：「從小到大，無論我走遍世界各地、不同的州、市與國家，大家總會問我來自哪裡，而我總是自豪地告訴他們，我來自漢密爾頓。」

亞歷山大繼續說，「漢密爾頓和安大略省其他城市不同，這裡的人有著與眾不同的韌性、決心、驕傲與活力。我每天都帶著這份特質走遍世界各地，所以當我得知將獲頒城市鑰匙、並以我名字命名街道時，內心的喜悅真的難以形容。」

亞歷山大當晚也再次回到球場，在加拿大職業橄欖球聯盟（CFL）漢密爾頓虎貓與卑詩獅（B.C. Lions）的比賽中場休息期間，於第二節開打前接受全場致敬。

