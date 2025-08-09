NBA／爆料奧運詹皇有空檔KD卻回傳柯瑞！懷特：太瘋狂了
塞爾蒂克隊「小白」懷特（Derrick White）去年遞補加入巴黎奧運美國男籃，他近日在播客節目，談到柯瑞（Steph Curry）奧運最後2場的瘋狂表現。
「柯瑞真的太不可思議，他整個人完全瘋了。」懷特在節目中回憶道，「奧運剛開始他還不是那種狀態，我們一直在等那種屬於柯瑞的比賽，結果在對塞爾維亞那場出現，他把那種狀態帶到金牌戰。」
懷特提到，金牌戰第四節柯瑞把球傳給杜蘭特（Kevin Durant），詹姆斯（LeBron James）底角有空檔，但杜蘭特說，「不，球還你，柯瑞。」這一刻讓懷特直呼，「真的太瘋狂了，整個板凳席都快炸了，沒人敢相信自己在看什麼。」
柯瑞在奧運前期狀態低迷，但4強賽對塞爾維亞狂轟36分，幫助美國驚險逆轉。隨後在金牌戰面對法國，柯瑞再度發飆，全場三分球12中8，砍進24分5助攻，幫助美國男籃完成奧運5連霸偉業。
