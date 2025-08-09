快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

NBA／爆料奧運詹皇有空檔KD卻回傳柯瑞！懷特：太瘋狂了

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左)、詹姆斯(中)、柯瑞(右)。 美聯社
杜蘭特(左)、詹姆斯(中)、柯瑞(右)。 美聯社

塞爾蒂克隊「小白」懷特（Derrick White）去年遞補加入巴黎奧運美國男籃，他近日在播客節目，談到柯瑞（Steph Curry）奧運最後2場的瘋狂表現。

「柯瑞真的太不可思議，他整個人完全瘋了。」懷特在節目中回憶道，「奧運剛開始他還不是那種狀態，我們一直在等那種屬於柯瑞的比賽，結果在對塞爾維亞那場出現，他把那種狀態帶到金牌戰。」

懷特提到，金牌戰第四節柯瑞把球傳給杜蘭特（Kevin Durant），詹姆斯（LeBron James）底角有空檔，但杜蘭特說，「不，球還你，柯瑞。」這一刻讓懷特直呼，「真的太瘋狂了，整個板凳席都快炸了，沒人敢相信自己在看什麼。」

柯瑞在奧運前期狀態低迷，但4強賽對塞爾維亞狂轟36分，幫助美國驚險逆轉。隨後在金牌戰面對法國，柯瑞再度發飆，全場三分球12中8，砍進24分5助攻，幫助美國男籃完成奧運5連霸偉業。

LeBron James Kevin Durant Stephen Curry

相關新聞

NBA／勇湖大戰再登開幕戰 杜蘭特火箭首秀戰雷霆

NBA新賽季將於台灣時間10月22日點燃戰火，而今天美國媒體也提前曝光新賽季開幕戰對戰組合，除了傳統好戲勇湖大戰，勇士將...

歐錦賽／斯洛維尼亞熱身賽不敵德國 唐西奇為隊友出頭吞技術犯規

斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）迎來今夏首場備受關注的國家隊比賽，為備戰2025年歐錦賽進行熱身。然而，他雖然繳出19分、3籃板、5助攻的成績單，仍無法帶領球隊取勝，斯洛維尼亞最終在主場

NBA／爆料奧運詹皇有空檔KD卻回傳柯瑞！懷特：太瘋狂了

塞爾蒂克隊「小白」懷特（Derrick White）去年遞補加入巴黎奧運美國男籃，他近日在播客節目，談到柯瑞（Steph Curry）奧運最後2場的瘋狂表現。 「柯瑞真的太不可思議，他整個人完全

歐錦賽／馬卡南熱身賽狂轟48分 創芬蘭國家隊生涯新高

猶他爵士明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）在2025年歐錦賽前的首場熱身賽中火力全開，轟下國家隊生涯新高的48分，率領芬蘭以105比62痛宰比利時。 馬卡南全場投籃24投17中，其

NBA／涉嫌賭博遭調查中 畢斯利曝心聲：覺得人們背棄我

2024-25賽季在底特律活塞打出生涯年、現為自由球員的後衛畢斯利（Malik Beasley）被捲入賭博、積欠房租等風波，近期首度打破沉默，坦言外界的批評讓他感到被孤立，但強調會保持積極心態，準備再次用表現證明自己有資格留在NBA。

NBA／與塞爾蒂克續簽複數年約 馬祖拉：繼續為波士頓而戰

儘管上賽季在季後賽鎩羽而歸無緣衛冕，但塞爾蒂克隊仍在今天宣布與總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）簽下一張複數年續約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。