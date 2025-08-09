聽新聞
歐錦賽／馬卡南熱身賽狂轟48分 創芬蘭國家隊生涯新高
猶他爵士明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）在2025年歐錦賽前的首場熱身賽中火力全開，轟下國家隊生涯新高的48分，率領芬蘭以105比62痛宰比利時。
馬卡南全場投籃24投17中，其中三分球13投命中7球，外加8籃板、3抄截與1阻攻，僅用25分鐘就完成驚人數據，徹底展現芬蘭一哥的攻擊火力。馬卡南先前國際賽單場最高得分是43分，出現在2022年歐錦賽對克羅埃西亞的比賽之中
本屆歐錦賽將於8月27日至9月14日在賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞舉行。
身為主辦國的芬蘭本屆分在B組，同組分別是瑞典、英國、蒙特內哥羅、立陶宛、德國。小組賽前4名晉級16強，之後採單淘汰制。
