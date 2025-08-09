NBA／涉嫌賭博遭調查中 畢斯利曝心聲：覺得人們背棄我

2024-25賽季在底特律活塞打出生涯年、現為自由球員的後衛畢斯利（Malik Beasley）被捲入賭博、積欠房租等風波，近期首度打破沉默，坦言外界的批評讓他感到被孤立，但強調會保持積極心態，準備再次用表現證明自己有資格留在NBA。

27歲的畢斯利在2024年與活塞簽下一年600萬美元的短約，展開「自證身價年」。他在2024-25賽季大放異彩，82場比賽全勤，場均攻下16.3分，三分球命中數突破300顆，全聯盟僅次於愛德華（Anthony Edwards），並在「年度最佳第六人」票選中排名第二，這一季原本有望簽下高額長約。

不過，畢斯利在6月底被美媒爆出正接受聯邦調查，因為他涉嫌在2023-24賽季1月份一場對上波特蘭拓荒者的比賽中，對自己的表現進行投注。本週又傳出他因欠租21,505美元，遭房東兩度提告並被趕出豪宅。

面對爭議，畢斯利近日透過社群平台表達心聲：「我覺得人們背棄了我，媒體上也有人說著瘋狂的話。如果你去看我的Instagram，會看到最瘋狂的留言，很多人在評斷我。我這輩子有犯錯過嗎？有，我有位那些過錯驕傲嗎？沒有。我只是個平凡人。」

儘管如此，他強調自己不會被打倒：「這個夏天還沒結束，在有新進展之前，我只會保持正面、低調並努力訓練。我可以告訴你，我肩上帶著怒火，準備擊倒面前的任何人，再次證明我屬於這個聯盟。」

然而，在調查結果出爐前，恐怕沒有球隊願意與畢斯利簽約。雖然他已證明自己具備留在NBA的實力，但聯盟過去對涉賭球員態度強硬，任何被認定參與體育博弈的球員，往往會被NBA排除。畢斯利能否洗刷疑雲、重返賽場，仍有待後續發展。