快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／斯洛維尼亞熱身賽不敵德國 唐西奇為隊友出頭吞技術犯規

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇熱身賽登場。 新華社
唐西奇熱身賽登場。 新華社

斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）迎來今夏首場備受關注的國家隊比賽，為備戰2025年歐錦賽進行熱身。然而，他雖然繳出19分、3籃板、5助攻的成績單，仍無法帶領球隊取勝，斯洛維尼亞最終在主場以89比103不敵德國。

唐西奇此役三分球6投中3、罰球13投中6，全場出戰24分鐘。但比賽初期火藥味十足，唐西奇在一次進攻中，因德國球員邦加（Isaac Bonga）在安德森（Christian Anderson）大力灌籃後嘲諷斯洛維尼亞而爆發衝突。隨後，唐西奇因技術犯規陷入犯規麻煩，上半場便累積4次個人犯規，第四節更是全程坐板凳未再上場。

德國方面，效力皇家馬德里的前鋒克拉默（David Kramer）與奧蘭多魔術主力華格納（Franz Wagner）各攻下18分，成為致勝功臣。

雙方將於週日移師德國，進行第2場熱身賽，持續為歐錦賽備戰。

相關新聞

NBA／勇湖大戰再登開幕戰 杜蘭特火箭首秀戰雷霆

NBA新賽季將於台灣時間10月22日點燃戰火，而今天美國媒體也提前曝光新賽季開幕戰對戰組合，除了傳統好戲勇湖大戰，勇士將...

歐錦賽／斯洛維尼亞熱身賽不敵德國 唐西奇為隊友出頭吞技術犯規

斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）迎來今夏首場備受關注的國家隊比賽，為備戰2025年歐錦賽進行熱身。然而，他雖然繳出19分、3籃板、5助攻的成績單，仍無法帶領球隊取勝，斯洛維尼亞最終在主場

NBA／與塞爾蒂克續簽複數年約 馬祖拉：繼續為波士頓而戰

儘管上賽季在季後賽鎩羽而歸無緣衛冕，但塞爾蒂克隊仍在今天宣布與總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）簽下一張複數年續約...

WNBA／賽場接連出現綠色「性玩具」 加密貨幣組織承認博宣傳

美媒8月8日報道，美國WNBA聯賽近日接連發生有綠色「性玩具」被扔到賽場上的事件。一個名為「綠色假陽具硬幣」（Green Dildo Coin）的加密貨幣組織承認，近期發生的事件與他們在推廣的迷因幣（

NBA／畢斯利大合約飛了 還因積欠租金被趕出底特律豪宅

據《底特律自由新聞》報導，前活塞隊射手畢斯利（Malik Beasley）當地時間8月6日被勒令搬離底特律市中心的豪宅The Stott。營運方今年3月6日因1萬4150美元租金欠款提告畢斯利，案件3

NBA／曾被勇士格林嗆聲親哥就在旁邊 小柯瑞：氣氛有點尷尬

勇士隊格林（Draymond Green）經常在場上噴垃圾話，連隊友柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry）也是受害者。 小柯瑞不像柯瑞和格林生涯都效力勇士，他職業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。