歐錦賽／斯洛維尼亞熱身賽不敵德國 唐西奇為隊友出頭吞技術犯規
斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）迎來今夏首場備受關注的國家隊比賽，為備戰2025年歐錦賽進行熱身。然而，他雖然繳出19分、3籃板、5助攻的成績單，仍無法帶領球隊取勝，斯洛維尼亞最終在主場以89比103不敵德國。
唐西奇此役三分球6投中3、罰球13投中6，全場出戰24分鐘。但比賽初期火藥味十足，唐西奇在一次進攻中，因德國球員邦加（Isaac Bonga）在安德森（Christian Anderson）大力灌籃後嘲諷斯洛維尼亞而爆發衝突。隨後，唐西奇因技術犯規陷入犯規麻煩，上半場便累積4次個人犯規，第四節更是全程坐板凳未再上場。
德國方面，效力皇家馬德里的前鋒克拉默（David Kramer）與奧蘭多魔術主力華格納（Franz Wagner）各攻下18分，成為致勝功臣。
雙方將於週日移師德國，進行第2場熱身賽，持續為歐錦賽備戰。
