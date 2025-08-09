快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／與塞爾蒂克續簽複數年約 馬祖拉：繼續為波士頓而戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克正式與總教練馬祖拉簽下一張複數年續約。 路透社
塞爾蒂克正式與總教練馬祖拉簽下一張複數年續約。 路透社

儘管上賽季在季後賽鎩羽而歸無緣衛冕，但塞爾蒂克隊仍在今天宣布與總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）簽下一張複數年續約，將繼續執掌「綠衫軍」兵符，馬祖拉也直言這次的新合約對於他來說是一份祝福。

年僅37歲的馬祖拉在2019年起擔任塞爾蒂克的助理教練，並在前任總教練尤多卡（Ime Udoka）於2022年因違反球隊行為準則遭到禁賽一年後，臨危受命接下塞爾蒂克兵符，並在之後扶正為總教練。

而2024年馬祖拉就帶領塞爾蒂克拿下隊史第18座總冠軍，以35歲之齡成為聯盟自1969年以來最年輕的冠軍教練，在過去三年的執教中他也都帶領塞爾蒂克挺進到季後賽，且至少都能拿下57勝，包括過去兩季都收下60勝，如今獲得球團續約也是對他執教表現的肯定。

對於能夠與塞爾蒂克簽下複數年續約，馬祖拉說：「如果我沒有我的信仰、妻子和孩子們，我就無法站在這邊，我感謝與球團老闆的合作，以及史蒂文斯（Brad Stevens）的指導和對團隊的支持。最重要的是，我感謝過去三個賽季我所執教過的球員，我期待繼續為塞爾蒂克和這座城市而戰。」

塞爾蒂克在今年夏天進行陣容瘦身，尤其在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今年季後賽發生右阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢後，下賽季仍是歸期未定的情況下，球團決定送走哈勒戴（Jrue Holiday）換回更年輕的西蒙斯（Anfernee Simons），又將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送往老鷹，成功紓解團隊薪資壓力。

延伸閱讀

NBA／勇湖大戰再登開幕戰 杜蘭特火箭首秀戰雷霆

NBA／綠衫軍與爵士交易再簽下布徹 2019冠軍成員都離開暴龍

WNBA／塞爾蒂克小股東破紀錄近百億收購太陽 將搬遷至波士頓

林國勇個展為馬祖藝術島暖身 盼為家鄉美學教育付出

相關新聞

NBA／勇湖大戰再登開幕戰 杜蘭特火箭首秀戰雷霆

NBA新賽季將於台灣時間10月22日點燃戰火，而今天美國媒體也提前曝光新賽季開幕戰對戰組合，除了傳統好戲勇湖大戰，勇士將...

NBA／與塞爾蒂克續簽複數年約 馬祖拉：繼續為波士頓而戰

儘管上賽季在季後賽鎩羽而歸無緣衛冕，但塞爾蒂克隊仍在今天宣布與總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）簽下一張複數年續約...

WNBA／賽場接連出現綠色「性玩具」 加密貨幣組織承認博宣傳

美媒8月8日報道，美國WNBA聯賽近日接連發生有綠色「性玩具」被扔到賽場上的事件。一個名為「綠色假陽具硬幣」（Green Dildo Coin）的加密貨幣組織承認，近期發生的事件與他們在推廣的迷因幣（

NBA／畢斯利大合約飛了 還因積欠租金被趕出底特律豪宅

據《底特律自由新聞》報導，前活塞隊射手畢斯利（Malik Beasley）當地時間8月6日被勒令搬離底特律市中心的豪宅The Stott。營運方今年3月6日因1萬4150美元租金欠款提告畢斯利，案件3

NBA／曾被勇士格林嗆聲親哥就在旁邊 小柯瑞：氣氛有點尷尬

勇士隊格林（Draymond Green）經常在場上噴垃圾話，連隊友柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry）也是受害者。 小柯瑞不像柯瑞和格林生涯都效力勇士，他職業

NBA／傳勇士有意公牛全能後衛吉迪 庫明加可能是交易籌碼　

勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）和公牛隊吉迪（Josh Giddey）今年都是受限制自由球員，尚未獲得新合約。NBA資深記者費雪（Jake Fischer）指出，勇士對吉迪確實有興趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。