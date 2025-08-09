NBA／與塞爾蒂克續簽複數年約 馬祖拉：繼續為波士頓而戰

儘管上賽季在季後賽鎩羽而歸無緣衛冕，但塞爾蒂克隊仍在今天宣布與總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）簽下一張複數年續約，將繼續執掌「綠衫軍」兵符，馬祖拉也直言這次的新合約對於他來說是一份祝福。

年僅37歲的馬祖拉在2019年起擔任塞爾蒂克的助理教練，並在前任總教練尤多卡（Ime Udoka）於2022年因違反球隊行為準則遭到禁賽一年後，臨危受命接下塞爾蒂克兵符，並在之後扶正為總教練。

而2024年馬祖拉就帶領塞爾蒂克拿下隊史第18座總冠軍，以35歲之齡成為聯盟自1969年以來最年輕的冠軍教練，在過去三年的執教中他也都帶領塞爾蒂克挺進到季後賽，且至少都能拿下57勝，包括過去兩季都收下60勝，如今獲得球團續約也是對他執教表現的肯定。

對於能夠與塞爾蒂克簽下複數年續約，馬祖拉說：「如果我沒有我的信仰、妻子和孩子們，我就無法站在這邊，我感謝與球團老闆的合作，以及史蒂文斯（Brad Stevens）的指導和對團隊的支持。最重要的是，我感謝過去三個賽季我所執教過的球員，我期待繼續為塞爾蒂克和這座城市而戰。」

塞爾蒂克在今年夏天進行陣容瘦身，尤其在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）在今年季後賽發生右阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢後，下賽季仍是歸期未定的情況下，球團決定送走哈勒戴（Jrue Holiday）換回更年輕的西蒙斯（Anfernee Simons），又將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送往老鷹，成功紓解團隊薪資壓力。