NBA／勇湖大戰再登開幕戰 杜蘭特火箭首秀戰雷霆

NBA新賽季將於台灣時間10月22日點燃戰火，而今天美國媒體也提前曝光新賽季開幕戰對戰組合，除了傳統好戲勇湖大戰，勇士將做客湖人主場外，今年夏天迎來杜蘭特（Kevin Durant）的火箭，也將作客杜蘭特的老東家同時也是衛冕軍雷霆主場。

根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，聯盟新賽季開幕戰已敲定兩場精采好戲，其中湖人除了在日前與唐西奇（Luka Doncic）完成續約外，還在自由市場上簽下中鋒艾頓（Deandre Ayton），將與詹姆斯組成新三巨頭陣容，三人將率領湖人在主場迎戰勇士三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）。

至於火箭在今年休賽季透過NBA史上規模最大、涉及7支球隊的交易案換來杜蘭特後，一舉躍居聯盟奪冠熱門球隊，而火箭也將在開幕戰作客杜蘭特的前東家雷霆主場，成為雷霆與上季MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）新賽季挑戰衛冕的第一個挑戰。

此外，NBA傳統好戲耶誕大戰也將排定五個對戰組合，包括騎士出戰尼克、馬刺對決雷霆、火箭作客湖人主場、勇士迎戰獨行俠、灰狼對上金塊。