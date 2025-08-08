WNBA／賽場接連出現綠色「性玩具」 加密貨幣組織承認博宣傳

快訊

香港01／ 撰文：王海
2025年8月8日，美國WNBA聯賽近日接連發生有綠色「性玩具」被扔到賽場上的事件。一個名為「綠色假陽具幣」（Green Dildo Coin，圖右）的加密貨幣組織承認，近期發生的事件與他們推廣的迷因幣有關。該組織聲稱，這款迷因幣旨在抗衡加密貨幣世界中「有毒」的競爭環境，並堅稱其成員並不「討厭女子運動」。（X@Jetusahalaka）
美媒8月8日報道，美國WNBA聯賽近日接連發生有綠色「性玩具」被扔到賽場上的事件。一個名為「綠色假陽具硬幣」（Green Dildo Coin）的加密貨幣組織承認，近期發生的事件與他們在推廣的迷因幣（memecoin）有關。該組織聲稱，他們的迷因幣旨在抗衡加密貨幣世界中「有毒」的競爭環境，並堅稱其成員並不「討厭女子運動」。

據《今日美國》報導，一群加密貨幣愛好者和交易員於7月下旬推出了「綠色假陽具幣」（ Green Dildo Coin，DILDO），這是一款被視為「開玩笑」的迷因幣，旨在以輕鬆愉快的態度抗議他們眼中，加密貨幣世界「有毒」的競爭環境。

該組織的發言人在受訪時表示，加密貨幣行業面對大量網紅和騙子的湧入，許多小企業都在掙扎求存。

發言人強調：「我們這麼做不是因為我們討厭女子運動，也不是因為現在網路流行的一些說法。在比賽中製造混亂，這在每項運動中都會發生，對吧？我們在NFL（美式足球聯賽）和冰球比賽中都見過，你知道，球迷們為了吸引註意力，會隨機做一些事情。」

報導指，已有2人因「性玩具」事件被捕，但加密貨幣發言人澄清，這些人與該組織無關。 23歲的卡弗（Delbert Carver）因在7月29日亞特蘭大舉行的一場WNBA比賽中投擲物品而被捕，並被指控擾亂治安、公共猥褻以及非法闖入。逮捕證詞顯示，卡弗告訴警方：「這只是一個玩笑，而這個玩笑應該被廣為傳播。」

18歲的盧比斯（Kaden Lopez）本週被捕，原因是他在8月5日鳳凰城水星隊的一場比賽中投擲性玩具，擊中一名與他9歲侄女一起在觀眾席中觀看比賽的男子。盧比斯對此亦做出類似的解釋。他稱這是一個「在社交平台上流行的愚蠢惡作劇」。

印度面臨美國50%關稅 日媒：供應商看好iPhone獲豁免繼續生產

美國國家氣象局曾遭馬斯克DOGE「蹂躪」 將恢復450被削職位

文章授權轉載自《香港01》

