快訊

聽新聞
NBA／畢斯利大合約飛了 還因積欠租金被趕出底特律豪宅

聯合新聞網／ 綜合報導
射手畢斯利。 路透
據《底特律自由新聞》報導，前活塞隊射手畢斯利（Malik Beasley）當地時間8月6日被勒令搬離底特律市中心的豪宅The Stott。營運方今年3月6日因1萬4150美元租金欠款提告畢斯利，案件3月31日撤銷。

不過營運方6月3日再度提告，指控畢斯利積欠7355美元租金，並要求他6月16日出庭應訊。法院文件顯示，畢斯利並未出庭，最終於7月15日被判缺席並敗訴。

畢斯利上季在活塞打出生涯年，出賽82場平均得到16.3分，三分命中率41.6%，是活塞重返季後賽的關鍵球員。休賽季活塞原本打算給他3年4200萬美元合約，但他卻被爆出2023-24賽季在公鹿隊疑似涉賭，遭FBI調查。活塞後來改簽另一名射手羅賓森（Duncan Robinson），取代他的位置。

畢斯利目前仍是自由球員，理論上可與任何球隊簽約，但至今沒有任何合約，如今還陷入經濟危機。他周三透過Snapchat發文，暗示自己未排除重返活塞的可能性。

活塞

