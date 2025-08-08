NBA／曾被勇士格林嗆聲親哥就在旁邊 小柯瑞：氣氛有點尷尬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
小柯瑞(左)、柯瑞(中)、格林(右)。 美聯社
勇士隊格林（Draymond Green）經常在場上噴垃圾話，連隊友柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry）也是受害者。

小柯瑞不像柯瑞和格林生涯都效力勇士，他職業生涯11年效力過9支球隊，最近他在播客節目上分享浪人球員的經歷，爆料格林曾對他噴垃圾話，「我那時站在罰球線，格林在場，我們邊打邊聊，他回我：『你講什麼？你就是浪人球員，整個聯盟都待過。』好笑的是，柯瑞當時就站在旁邊。氣氛有點尷尬。」

不過小柯瑞不介意被嗆，「格林是我的兄弟，但只要在場上他一定會開嗆，我也會回嘴。雖然我是浪人球員，但我回他『這對我來說是榮譽勳章。』多少球員只打過2隊就離開NBA？我寧願輾轉8、9隊，打滿12年，也不要打一季就結束，我對此很自豪。」

小柯瑞是2013年落選秀，不過他與灰熊隊簽約展開NBA生涯，後來陸續效力騎士、太陽、國王、獨行俠、拓荒者、76人、籃網及黃蜂隊。他目前仍是自由球員，有傳聞指出他可能加盟勇士，但目前勇士仍在等待庫明加（Jonathan Kuminga）的去留。

勇士 Seth Curry Stephen Curry Draymond Green

