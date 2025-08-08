NBA／傳勇士有意公牛全能後衛吉迪 庫明加可能是交易籌碼
勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）和公牛隊吉迪（Josh Giddey）今年都是受限制自由球員，尚未獲得新合約。NBA資深記者費雪（Jake Fischer）指出，勇士對吉迪確實有興趣。
費雪在直播上談到吉迪的狀況，「有多支球隊聯繫過吉迪的經紀團隊，表達對他的興趣，勇士是其中之一。據我所知，勇士有興趣視實際操作情況，達成吉迪和庫明加的先簽後換交易。」
費雪也提到，公牛一直都對庫明加有興趣，但具體程度不明，公牛雖然沒有積極追求庫明加，但仍在關注情況，「休賽季初他們曾詢問勇士庫明加，勇士以前探詢拉文（Zach LaVine）和卡盧索（Alex Caruso）等人時，也曾在交易討論中提到庫明加。」
吉迪上季出賽70場，平均得到14.6分8.1籃板7.2助攻1.2抄截，三分命中率37.8%。休賽季他爭取年薪3000萬美元合約，公牛卻不願意給。據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，吉迪最終可能還是會留隊，預計8月底前簽下3年新約，總額可能是6500萬至7000萬美元之間。
