快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

NBA／傳勇士有意公牛全能後衛吉迪 庫明加可能是交易籌碼　

聯合新聞網／ 綜合報導
吉迪(持球者)。 路透
吉迪(持球者)。 路透

勇士庫明加（Jonathan Kuminga）和公牛吉迪（Josh Giddey）今年都是受限制自由球員，尚未獲得新合約。NBA資深記者費雪（Jake Fischer）指出，勇士對吉迪確實有興趣。

費雪在直播上談到吉迪的狀況，「有多支球隊聯繫過吉迪的經紀團隊，表達對他的興趣，勇士是其中之一。據我所知，勇士有興趣視實際操作情況，達成吉迪和庫明加的先簽後換交易。」

費雪也提到，公牛一直都對庫明加有興趣，但具體程度不明，公牛雖然沒有積極追求庫明加，但仍在關注情況，「休賽季初他們曾詢問勇士庫明加，勇士以前探詢拉文（Zach LaVine）和卡盧索（Alex Caruso）等人時，也曾在交易討論中提到庫明加。」

吉迪上季出賽70場，平均得到14.6分8.1籃板7.2助攻1.2抄截，三分命中率37.8%。休賽季他爭取年薪3000萬美元合約，公牛卻不願意給。據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，吉迪最終可能還是會留隊，預計8月底前簽下3年新約，總額可能是6500萬至7000萬美元之間。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

吉迪 勇士 公牛 庫明加

相關新聞

NBA／傳勇士有意公牛全能後衛吉迪 庫明加可能是交易籌碼　

勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）和公牛隊吉迪（Josh Giddey）今年都是受限制自由球員，尚未獲得新合約。NBA資深記者費雪（Jake Fischer）指出，勇士對吉迪確實有興趣。

NBA／ 史塔克頓談「山羊」之爭 暗諷詹姆斯：不是哪裡草綠就去哪

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）誰才是NBA史上最偉大的球員（GOAT）一直是球迷們津津樂道的討論話題，兩人分別統治不同世代，也都有大量成

NBA／勇士「蝙蝠俠宇宙」有新角色 巴特勒：格林是蝙蝠車

巴特勒（Jimmy Butler）上季被交易到勇士隊後，與柯瑞（Stephen Curry）展現絕佳化學反應，並將柯瑞形容為蝙蝠俠，自己則是羅賓，他今天發文宣布隊友格林（Draymond Green）

NBA／里夫斯續留湖人？多位高層看好明年獲9億年薪

「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）休賽季拒絕湖人隊4年8920萬美元的續約報價，根據ESPN報導，里夫斯下一份合約均薪將突破3000萬美元（約8.94億新台幣）。 落選秀出身的里夫

NBA／現身訓練營沒穿固定靴 泰托姆展現驚人恢復力

塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum）5月季後賽傷到右腳阿基里斯腱，賽季告終，不過復健狀況看起來不錯，今天...

NBA／經紀人形容唐西奇續約湖人像「婚姻」 不是一直想轉隊

唐西奇（Luka Doncic）日前與湖人隊達成3年1.65億美元延長合約協議，經紀人席格（Lara Beth Seager）接受《The Athletic》訪問時，提到唐西奇忠誠的性格。 席格

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。