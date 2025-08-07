亞洲盃男籃／奪單場最佳球員歸功團隊 林庭謙：靠自己不可能

中華隊今天亞洲盃男籃賽第二戰迎戰伊拉克，靠著林庭謙第三節獨拿16分、全場22分演出下以87：60奪得2連勝，獲得單場最佳球員的林庭謙不居功，他強調獎項和勝利都是團隊的成果，「靠自己也不可能，剛好今天機會都有把握住，主要還是靠大家。」

連兩場先發上陣的林庭謙，今天第一節投進一記三分球，但也早早領到2次犯規；第二節得分掛蛋的他第三節得分大爆發，前5投俱中，接續又追加三分彈，單節轟下16分，最終攻下22分是全場最高。

第三節火力全開，林庭謙強調，主要是照著教練圖奇的戰術和體系走，「照體系做出空位，剛好有把握住空檔的機會。」成為中華隊唯一兩場比賽得分都兩位數的他也提到，前一場轟下34分的陳盈駿今天帳面上雖沒得分，其實是一直做機會給隊友，「像是給我、給（阿）巴西，他犧牲自己很多進攻機會。」

今年中華隊組成堪稱一時之選，亞洲盃2連勝士氣大振，林庭謙也認為團隊一直在進化，「比起瓊斯盃，攻防兩端執行力都有進步。」兩場比賽和「新台灣人」高柏鎧有許多精彩搭配的他也提到，不只「大B」，「澎澎」陳冠全和曾祥鈞的掩護都非常扎實，「也是有他們上來不斷跑動、掩護，我們才有空位出手，他們也是非常重要的一環。」

中華隊2連勝在手，周日凌晨2點出戰紐西蘭成分組龍頭決定戰，林庭謙強調每場都是新的開始，今天結束就要好好準備碰紐西蘭，「一定想進8強，每一場都全力以赴，每場都想拿下！」