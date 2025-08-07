快訊

亞洲盃男籃／大勝伊拉克 中華隊教頭承認：比預期輕鬆

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊總教練圖奇。圖／取在FIBA官網
延續首戰擊敗強敵菲律賓的氣勢，中華隊今天亞洲盃男籃第二戰碰伊拉克，點點開花下以87：60奪下2連勝，確定晉級下一輪，總教練圖奇承認今天內容「比預期輕鬆一些」。

圖奇提到，球隊針對伊拉克做了很多功課，除了主力球員，外圍射手也有鎖定，今天團隊也打出很好的表現，尤其防守做得非常好，讓比賽進行更輕鬆，成為奪勝關鍵。

「要給團隊很大的肯定，大家都很無私，彼此支持。」圖奇提到，像碰菲律賓轟下34分的陳盈駿今天得分掛蛋，但有許多球員挺身而出，他也強調團隊成員必須打得謙虛、打得團隊，才能在這個比賽繼續前進。

代表出席賽後記者會的胡瓏貿肯定教練團制定的作戰策略，他說：「就像教練所說，我們其實沒有很多機會和伊拉克對決，教練團做了很完美的功課。」他補充說，團隊在第一場比賽後持續保持專注，雖有些小失誤，但大家都試著更進步，幫助彼此來贏下比賽。

林庭謙今天轟下中華隊最高的22分，其中16分集中在第三節。有記者詢問胡瓏貿對林庭謙的看法，胡瓏貿形容林庭謙有「完美」的表現，儘管上半場遇到犯規麻煩限制到上場時間，但隨時都做好準備，「當機會來了，有空檔他就把握住，我們也知道他手感火燙，大家都把球傳到他手上。」

胡瓏貿讚林庭謙年輕、有領導力，是球隊另一位很好的領導者，「很開心他今天的表現。」

中華隊分組最終戰將於台灣時間周日凌晨2點出戰紐西蘭，圖奇強調上屆奪下季軍的對手是獎牌熱門球隊，中華隊會照自己步調前進，準備好面對硬仗。

