NBA／ 史塔克頓談「山羊」之爭 暗諷詹姆斯：不是哪裡草綠就去哪

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）誰才是NBA史上最偉大的球員（GOAT）一直是球迷們津津樂道的討論話題，兩人分別統治不同世代，也都有大量成就傍身。近日爵士傳奇後衛史塔克頓（John Stockton）受訪時就提出自身看法，並暗諷詹姆斯抱團行為「不忠」。

作為90年代兩度在總決賽輸給喬丹的史塔克頓，他雖然未直接表明選擇，但在受訪中的一段話引人注目，「我喜歡看到大伙上緊發條然後說『我們去幹活吧』。我們要打的更拚、更好、聰明，而不是『那裡的草綠我就去哪裡』。去某個地方拿冠軍是一種對冠軍的貶低，你應該爬上巔峰而不是坐直升機上去。」

"You're not climbing the mountain, you're taking a helicopter to the top"



John Stockton was asked about how LeBron drains teams of resources before moving on to another better opportunity and he took the moment to indict LeBron for cheating the game and noted that his… pic.twitter.com/ddGBfNEBXV — Apex Jones (@ApexJones22) 2025年8月4日

史塔克頓的「草綠論」直指詹姆斯最為外界詬病的「抱團」行為，無論是2010-11賽季加盟熱火和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成三巨頭、2014-15賽季重返騎士聯手厄文（Kyrie Irving）、勒夫（Kevin Love），再到2018-19賽季來到湖人與「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）合作等都屬之。

這番言論在社群引起討論，許多人表示認同，直言「終於有人說出我這10年間的心聲了」，但也有人提出反面論點，認為商業聯盟本就無關對錯忠誠，甚至點出史塔克頓的忠誠導致無冕，「就像史塔克頓本人一樣，但最終從未有過一冠，從來沒有。」