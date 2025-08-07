NBA／ 史塔克頓談「山羊」之爭 暗諷詹姆斯：不是哪裡草綠就去哪

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
爵士傳奇後衛史塔克頓（John Stockton）受訪時談論喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James）誰是NBA史上最偉大球員，並暗諷詹姆斯抱團行為。 美聯社資料照合併
「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和「小皇帝」詹姆斯LeBron James）誰才是NBA史上最偉大的球員（GOAT）一直是球迷們津津樂道的討論話題，兩人分別統治不同世代，也都有大量成就傍身。近日爵士傳奇後衛史塔克頓（John Stockton）受訪時就提出自身看法，並暗諷詹姆斯抱團行為「不忠」。

作為90年代兩度在總決賽輸給喬丹的史塔克頓，他雖然未直接表明選擇，但在受訪中的一段話引人注目，「我喜歡看到大伙上緊發條然後說『我們去幹活吧』。我們要打的更拚、更好、聰明，而不是『那裡的草綠我就去哪裡』。去某個地方拿冠軍是一種對冠軍的貶低，你應該爬上巔峰而不是坐直升機上去。」

史塔克頓的「草綠論」直指詹姆斯最為外界詬病的「抱團」行為，無論是2010-11賽季加盟熱火和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成三巨頭、2014-15賽季重返騎士聯手厄文（Kyrie Irving）、勒夫（Kevin Love），再到2018-19賽季來到湖人與「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）合作等都屬之。

這番言論在社群引起討論，許多人表示認同，直言「終於有人說出我這10年間的心聲了」，但也有人提出反面論點，認為商業聯盟本就無關對錯忠誠，甚至點出史塔克頓的忠誠導致無冕，「就像史塔克頓本人一樣，但最終從未有過一冠，從來沒有。」

