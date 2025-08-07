NBA／勇士「蝙蝠俠宇宙」有新角色 巴特勒：格林是蝙蝠車
巴特勒（Jimmy Butler）上季被交易到勇士隊後，與柯瑞（Stephen Curry）展現絕佳化學反應，並將柯瑞形容為蝙蝠俠，自己則是羅賓，他今天發文宣布隊友格林（Draymond Green）的新角色。
最近在中國宣傳球鞋品牌的巴特勒在IG發布影片，宣布格林是「蝙蝠車」，他表示，「羅賓今年會狠狠當羅賓，蝙蝠俠會做他的事，至於格林，他是蝙蝠車你懂吧？他是要載我們抵達目的地的人。他什麼都能做，有人朝我們開槍時，他能衝上去保護我們，懂我意思吧？」
巴特勒也提到最佳拍檔希爾德（Buddy Hield），「勇士已經準備好了，我跟你說我們正在路上。對了，希爾德最近也來中國，我不知道他來幹嘛，但這裡對他超有愛。」
希爾德與巴特勒關係很好，巴特勒加盟後，他的表現也顯著提升，巴特勒還封他為「管家阿福」。
