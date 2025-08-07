快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

NBA／里夫斯續留湖人？多位高層看好明年獲9億年薪

聯合新聞網／ 綜合報導
「鄉村曼巴」里夫斯。 路透
「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）休賽季拒絕湖人隊4年8920萬美元的續約報價，根據ESPN報導，里夫斯下一份合約均薪將突破3000萬美元（約89.4億新台幣）。

落選秀出身的里夫斯是湖人近年積極栽培的對象，也成功收到回報，上季出賽73場，平均得到20.2分4.5籃板5.8助攻，三分命中率高達37.7%。下賽季是里夫斯4年5382萬美元合約最後1年，現年27歲的他勢必會追求一份更大的合約。

ESPN引述一名球隊高層的說法，「我認為他下一份合約會超過3000萬美元年薪。」數字也得到多位球隊高層認同。

多位消息人士預期里夫斯最終會選擇留在湖人，也將穩固他作為唐西奇後場搭檔的地位，這角色過去在達拉斯由布朗森（Jalen Brunson）和厄文（Kyrie Irving）擔任。

里夫斯的談判籌碼，可能取決於明年季後賽的表現，里夫斯今年季後賽首輪表顯掙扎，三分命中率31.9%，場均接近3失誤。一名西區助理教練談到里夫斯，「對他來說這是關鍵一季，他最好在季後賽拿出表現，他要夠好，才能與唐西奇搭配。」

