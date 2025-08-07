NBA／現身訓練營沒穿固定靴 泰托姆展現驚人恢復力

塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum）5月季後賽傷到右腳阿基里斯腱，賽季告終，不過復健狀況看起來不錯，今天還被發現出現在訓練營的訓練場，不過不是籃球場，是NFL新英格蘭愛國者隊和華盛頓指揮官隊的聯合訓練中。

5月受傷後立刻進行手術的泰托姆，出現在NFL訓練營時沒有使用拐杖，腳上也沒穿著復健鞋或固定靴，對復健狀況是正面消息。

泰托姆是美國時間5月13日和尼克隊進行的季後賽東區第二輪第4戰時受傷，他在無碰撞下倒地後表情痛苦，無法獨自起身離場，檢查後確定是阿基里斯腱斷裂，不但無法幫助綠衫軍拚衛冕，下個賽季都可能無法回歸。

不過泰托姆展現出積極態度，術後45天就在社群上傳他在健身房用壺鈴訓練核心的影片，日前出席保羅（Chris Paul）訓練營也沒使用固定靴，今天在新英格蘭愛國者隊訓練營中大部分時間都站在場邊，與指揮官隊球員以及愛國者的四分衛丹尼爾（Jayden Daniels）互動。

塞爾蒂克球隊事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）6月時曾提到，泰托姆術後復健狀況良好，對復健也十分積極，不過回歸還沒時程表，球隊不會躁進，一切以泰托姆身體狀況為主。