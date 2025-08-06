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亞洲盃男籃／澳洲三連霸第一步 36分大勝韓國

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澳洲麥克維（中）攻下20分。圖／取自FIBA官網
澳洲麥克維（中）攻下20分。圖／取自FIBA官網

尋求亞洲盃3連霸的澳洲隊今天亮相，面對南韓隊三分球26投15中，上季打過火箭隊的前鋒麥克維（Jack McVeigh）一人包辦5記三分彈，以全隊最高20分率隊97：61輕取南韓隊，邁出衛冕第一步。

麥克維第二節火力全開，連飆4記三分彈下讓澳洲取得40：29領先，半場打完差距更擴大到48：31；下半場澳洲仍把南韓得分壓制在單節各只有16分和14分，A組首勝拿得輕鬆。

「這是場很好的比賽，第一場總是比較緊張，大家都上緊發條，做了很好準備。」上季和火箭簽下雙向合約的麥克維說。

初掌澳洲隊兵符的總教練卡彭（Adam Caporn）表示，球隊今天在攻守兩端都有很好表現，尤其開心球員的防守表現，加上外線打開、籃板鞏固好，打出一場團隊好球。

這是澳洲亞洲盃的跨季13連勝，且今年陣容和上屆雅加達完成連霸的成員完全不同，能以36分差距開出紅盤，卡彭認為勝利對團隊十分重要，「我們準備很久，第一場勝利都是大家所渴望，不過賽事才剛開始，還要繼續前進。」

澳洲4人得分兩位數，籃板49顆也領先南韓的33顆；南韓擅長的外線今天33投僅9中，李政玹的20分是全隊最高。

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