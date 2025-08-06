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NBA／經紀人形容唐西奇續約湖人像「婚姻」 不是一直想轉隊

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人管理者珍妮巴斯(左)、唐西奇(右)。 路透
湖人管理者珍妮巴斯(左)、唐西奇(右)。 路透

唐西奇（Luka Doncic）日前與湖人隊達成3年1.65億美元延長合約協議，經紀人席格（Lara Beth Seager）接受《The Athletic》訪問時，提到唐西奇忠誠的性格。

席格說明唐西奇的心態，「他想在所在地贏球，而且贏球對他來說很重要。我們要和球隊一起努力，而不是坐等機會，他的心態從來不是一直轉隊，而是要贏冠軍。」

席格將唐西奇與湖人簽約形容成一段婚姻，「只要他和一支球隊簽約，那就是一段婚姻，要把它當作婚姻來對待。婚姻有低潮也有高潮，但你必須始終保持忠誠和信任，這就是唐西奇的個性，我不覺得他曾想過『我不續約』。」

唐西奇休賽季積極瘦身，消除外界對於他身材控管不佳的疑慮。湖人休賽季兩筆重要補強艾頓（Deandre Ayton）和史馬特（Marcus Smart），傳出唐西奇都有出面招募，有接棒紫金一哥的架式。

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湖人 Luka Doncic

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