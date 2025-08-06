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NBA／熱火內賊偷超過400件紀念品 包括詹皇封王戰實穿戰袍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
一名熱火保全被指控偷取超過400件、價值百萬美元的球衣和紀念品，包含「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）2013年NBA總冠軍賽驟死第7戰的戰袍。 美聯社
一名熱火保全被指控偷取超過400件、價值百萬美元的球衣和紀念品，包含「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）2013年NBA總冠軍賽驟死第7戰的戰袍。 美聯社

一名曾擔任熱火隊的保全被指控偷取超過400件、價值百萬美元的球衣和紀念品，其中可能包括「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）2013年NBA總冠軍賽驟死第7戰的戰袍，這件球衣去年才在蘇富比（Sotheby）拍賣以370萬美元高價售出。

根據美國佛羅裡達州南區檢察官辦公室指出，62歲的佩雷斯（Marcos Thomas Perez）美國時間周二首次在聯邦法院出庭，面臨運輸和偷竊等指控。

幾天前NBA球評埃爾哈桑（Amin Elhassan）才報導，熱火有數百萬美元的紀念品被偷，其中一件就是詹姆斯2013年總冠軍賽最終戰的球衣。埃爾哈桑形容，這比竊盜案「就算不是美國歷史上最大的紀念品盜竊案，也是最大筆之一」。

曾在邁阿密警察局工作25年的佩雷斯，退休到在2016到2021年擔任熱火保全，2022年到25年成為NBA保全。熱火十分信任他，允許他進入球場的安全設備室，裡面存放數百件比賽用球衣和其他紀念品，這些原本計畫在未來的熱火博物館展出卻不翼而飛。

佛羅裡達州南區聯邦地區法院和邁阿密聯邦調查局聯合發出公告，執法部門今年4月3日對佩雷斯的住所執行搜索令，查到約300件比賽球衣和其他珍貴紀念品，加總超過400件，熱火也證實這些物品確實從他們的設施中被偷。

起訴書指稱，佩雷斯將這些偷取的物品賣給網路掮客，3年期間已賣出超過100件竊取的物件，獲利約200萬美元。指控提到，佩雷斯通常以便宜的價格售出贓物，詹姆斯2013年總冠軍戰的實穿球衣也只賣約10萬美元，之後在蘇富比喊出370萬美元天價。

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