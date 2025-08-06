NBA／綠衫軍與爵士交易再簽下布徹 2019冠軍成員都離開暴龍

塞爾蒂克隊今天發動交易，將前鋒尼恩（Georges Niang）與2個未來次輪選秀權交易至爵士隊，換回新人路易斯（R.J. Luis Jr.），以節省團隊薪資。

尼恩上季在騎士和老鷹隊共出賽79場，平均9.9分3.4籃板，三分命中率40.6%。休賽季因波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）交易案，被老鷹隊送往塞爾蒂克隊，如今再被送往爵士。

尼恩超過800萬美元的薪資，將被納入柯林斯（John Collins）交易案中產生的交易特例。同時塞爾蒂克也在自由球員市場，開出1年330萬美元的保障合約，網羅長人布徹（Chris Boucher）。

尼恩這筆交易讓塞爾蒂克簽下布徹後，團隊薪資仍保持在第二層豪華稅線以下，球隊目前距該門檻還有780萬美元空間，節省3400萬美元的豪華稅罰金，自NBA選秀會以來，塞爾蒂克透過多項操作，團隊薪資加稅金已從5.4億美元降至2.39億美元。

布徹是最後一位離開暴龍隊的2019年冠軍成員，他上季出賽50場，平均得到10.0分4.5籃板，三分命中率36.3%。布徹能防守多個位置，預計將在塞爾蒂克扮演重要角色。

現年22歲的路易斯身高201公分，2025年選秀大會落選，日前和爵士隊簽雙向合約，上季在NCAA場均18.2分7.2籃板2.0助攻1.4抄截，三分命中率33.6%。