聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／福克斯榮登4億男 後場擁擠未來恐面臨交易難題
馬刺隊今天宣布與後衛福克斯（De'Aaron Fox）簽下4年2.29億美元合約，確保未來後場核心，不過馬刺已有卡瑟爾（Stephon Castle），又在選秀會選入小哈波（Dylan Harper），美國媒體預測3人勢必有1人會被交易。
馬刺在今年交易截止日前與國王隊換來明星後衛福克斯，加上過去兩年先後拿下年度新人王的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾，確立未來核心，不過今年選秀會再以榜眼籤選入名將之後小哈波，將在後場擁有更多選擇與深度。
但美國媒體認為，馬刺在已經擁有兩位亟欲培養的年輕後衛卡瑟爾與小哈波，又與福克斯續約4年，無疑間接壓縮兩人成長空間，可能在未來兩年交易其中1人，解決後場位置重疊問題。
27歲的福克斯簽下這張合約後，生涯總收入將達到4.16億美元，擠下前隊友保羅（Chris Paul），成為聯盟史上第19名，也是第21位4億男。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言