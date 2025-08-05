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NBA／福克斯榮登4億男 後場擁擠未來恐面臨交易難題

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
福克斯與馬刺簽下4年2.29億美元合約。 路透
福克斯與馬刺簽下4年2.29億美元合約。 路透

馬刺隊今天宣布與後衛福克斯（De'Aaron Fox）簽下4年2.29億美元合約，確保未來後場核心，不過馬刺已有卡瑟爾（Stephon Castle），又在選秀會選入小哈波（Dylan Harper），美國媒體預測3人勢必有1人會被交易。

馬刺在今年交易截止日前與國王隊換來明星後衛福克斯，加上過去兩年先後拿下年度新人王的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾，確立未來核心，不過今年選秀會再以榜眼籤選入名將之後小哈波，將在後場擁有更多選擇與深度。

但美國媒體認為，馬刺在已經擁有兩位亟欲培養的年輕後衛卡瑟爾與小哈波，又與福克斯續約4年，無疑間接壓縮兩人成長空間，可能在未來兩年交易其中1人，解決後場位置重疊問題。

27歲的福克斯簽下這張合約後，生涯總收入將達到4.16億美元，擠下前隊友保羅（Chris Paul），成為聯盟史上第19名，也是第21位4億男。

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