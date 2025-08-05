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NBA／字母哥對公鹿奪冠能力仍存疑 傳多隊持續鎖定動向
公鹿隊在休賽季釋出因傷情況成疑的里拉德（Damian Lillard）後，雖然成功簽下前溜馬中鋒透納（Myles Turner），希望他與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）組成進攻破壞力強大的鋒線組合，今天卻傳出安戴托昆波對公鹿能否再奪冠軍的能力存疑，仍未決定是否與公鹿繼續走下去。
公鹿2021年拿下隊史第2冠後，近4年有3年連續在季後賽首輪止步，安戴托昆波的去留問題始終是外界關注焦點，尤其今年休賽季公鹿將因傷賽季報銷、下賽季狀況也不明的里拉德買斷合約後，雖然成功簽下長人透納，卻不足以重新回到爭冠討論行列。
美國媒體ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）今表示，安戴托昆波對公鹿奪冠能力存疑，依舊不排除他可能要求被交易的可能性，尤其過往發生厄文（Kyrie Irving）8月被送往塞爾蒂克隊，里拉德則在9月才轉戰公鹿的狀況，不排除夏季尾聲仍有重磅交易案出現。
查拉尼亞指出，目前仍有不少球隊持續關注安戴托昆波的一舉一動，甚至到9月訓練營開始前，都有異動可能，「安戴托昆波是否留在公鹿，或是他是否想離開，目前都還沒有定論，整個休賽季他都在評估自己的未來，對續留或離開始終保持開放態度，也不斷在與核心團隊進行溝通，問題核心就是公鹿能不能再奪一冠？」
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