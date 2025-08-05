快訊

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

押了！持西瓜刀豐原超商砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌羈押禁見

NBA／勇士巴特勒向成龍「學功夫」 把梁家輝標成梁朝偉

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(左)、成龍(右)。截圖自勇士官方X
巴特勒(左)、成龍(右)。截圖自勇士官方X

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）8月展開中國大陸行程，宣傳代言的球鞋品牌李寧，他也出席武打巨星成龍的電影首映會，並學習功夫。

巴特勒現身電影《捕風追影》首映會，與成龍相見歡，並贈送自己的藍色簽名鞋，成龍也為巴特勒設計「咬蘋果」慶祝動作。

勇士官方IG貼出巴特勒與成龍的合影並寫道，「一切都是功夫，巴特勒在北京與獨一無二的成龍碰面了！」還分享成龍教導巴特勒功夫的影片。

巴特勒也在個人IG限時動態分享本次行程的照片和影片，其中一張他和演員梁家輝合影，卻標註成梁朝偉

巴特勒(左)與梁家輝(右)見面，IG卻標註梁朝偉的帳號。截圖自巴特勒IG限動
巴特勒(左)與梁家輝(右)見面，IG卻標註梁朝偉的帳號。截圖自巴特勒IG限動

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

勇士 成龍 梁家輝 梁朝偉 Jimmy Butler

相關新聞

NBA／老闆撐腰！ 傳勇士不打算交易庫明加了

金州勇士隊與22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）續約卡關，自由市場上也曾傳出多支球隊對有意，但根據《San Francisco Standard》記者川上（Tim Kawakami）最

NBA／看演唱會缺席唐西奇記者會 詹姆斯視訊送祝福

湖人隊用三年1.65億美金大約和唐西奇（Luka Doncic）提前續約，簽約記者會上湖人大多數主力都出席，卻不見「小皇...

NBA／4年68.5億！馬刺續簽福克斯至2030年

美國多家媒體今天報導，美國職籃NBA明星後衛佛克斯（De'Aaron Fox）已同意與聖安東尼奧馬刺續約4年，這份頂薪合約...

NBA／勇士巴特勒向成龍「學功夫」 把梁家輝標成梁朝偉

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）8月展開中國大陸行程，宣傳代言的球鞋品牌李寧，他也出席武打巨星成龍的電影首映會，並學習功夫。 巴特勒現身電影《捕風追影》首映會，與成龍相見歡，並

NBA／「表弟」卡森斯自認榮譽功勞足夠 盼國王退休球衣表彰貢獻

已多年未在NBA賽場現身的中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），雖然近年淡出球壇，但他在沙加緬度國王隊的巔峰表現至今仍為人所津津樂道。卡森斯近日在《Straight Game Podcast

NBA／「柯瑞效應」席捲灣區！美媒：不看籃球的老太太也穿上30號球衣

根據報導，近日NBA記者史皮爾斯（Marc J. Spears）分享了一個故事，展現NBA傳奇巨星柯瑞（Stephen Curry）所引發的「柯瑞效應」在當地社區受到多麼深厚的擁戴。 「柯瑞讓整

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。