NBA／勇士巴特勒向成龍「學功夫」 把梁家輝標成梁朝偉
勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）8月展開中國大陸行程，宣傳代言的球鞋品牌李寧，他也出席武打巨星成龍的電影首映會，並學習功夫。
巴特勒現身電影《捕風追影》首映會，與成龍相見歡，並贈送自己的藍色簽名鞋，成龍也為巴特勒設計「咬蘋果」慶祝動作。
勇士官方IG貼出巴特勒與成龍的合影並寫道，「一切都是功夫，巴特勒在北京與獨一無二的成龍碰面了！」還分享成龍教導巴特勒功夫的影片。
巴特勒也在個人IG限時動態分享本次行程的照片和影片，其中一張他和演員梁家輝合影，卻標註成梁朝偉。
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