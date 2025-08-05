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NBA／老闆撐腰！ 傳勇士不打算交易庫明加了

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加。 美聯社
庫明加。 美聯社

金州勇士隊與22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）續約卡關，自由市場上也曾傳出多支球隊對有意，但根據《San Francisco Standard》記者川上（Tim Kawakami）最新報導，勇士目前不打算在這個休賽季將他交易走。

22歲的庫明加今年夏天成為受限自由球員，他曾被視為勇士潛在的交易籌碼，不過，川上引述勇士內部人士說法指出：「庫明加今年夏天不會被交易，他將在新賽季回到勇士陣中，無論是簽下球隊提供的合約，或者接受一年790萬美元（約新台幣2億3639萬元）的合格報價。」

雖然勇士先前確實曾和幾支球隊討論過有關庫明加「先簽後換」的可能性，但消息來源透露，勇士球團其實從未真正把這個選項在第一位。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）也指出，勇士近期就打算結束有關交易庫明加的談判。

川上還進一步指出，勇士隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）仍然希望留住庫明家，「他決意要留下庫明加，或至少在交易中獲得等值的回報，他願意等待機會成熟。」

先前沙加緬度國王隊和鳳凰城太陽隊都曾表示願意參與「先簽後換」交易，其中國王甚至開出包含資深後衛蒙克（Malik Monk）與2030年樂透保護首輪籤，但勇士似乎並不感興趣，最終也沒能進一步談判。

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勇士 Kuminga 庫明加

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