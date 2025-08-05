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NBA／看演唱會缺席唐西奇記者會 詹姆斯視訊送祝福

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇(左)、詹姆斯(右)。 美聯社
唐西奇(左)、詹姆斯(右)。 美聯社

湖人隊用三年1.65億美金大約和唐西奇（Luka Doncic）提前續約，簽約記者會上湖人大多數主力都出席，卻不見「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和兒子布朗尼（Bronny James），不過有消息人士透露，詹姆斯已經透過視訊恭喜唐西奇。

美國《ESPN》報導，熟悉這筆交易的的消息來源證實，唐西奇完成續約後、參加記者會前，就先接到詹姆斯的電話。至於詹姆斯為何沒現身在湖人練習場館進行的記者會，是因飛到拉斯維加斯觀賞新好男孩（Backstreet Boys）的演唱會，但他仍透過電話表達對唐西奇的支持。

26歲的唐西奇是今年2月透過驚天交易從達拉斯轉戰洛杉磯，當時詹姆斯在交易後的第一個公開發言曾說「唐西奇一直是我NBA最喜歡的球員」，兩人聯手的例行賽也打出16勝7敗戰績，但季後賽首輪卻在被一面倒看好下遭灰狼隊「下剋上」。

4月底詹姆斯接受《ESPN》訪問時也曾提到，希望唐西奇繼續留在湖人，「湖人球迷非常愛他，洛杉磯已經接受他了，我們都很喜歡他這個隊友，就像兄弟一樣。」如今唐西奇確定續留湖人，詹姆斯卻選擇跳出合約成為自由球員，是否和唐西奇再聯手成未知數。

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湖人 Luka Doncic LeBron James Bronny James

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