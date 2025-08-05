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NBA／4年68.5億！馬刺續簽福克斯至2030年

中央社／ 洛杉磯4日綜合外電報導
福克斯。 路透
福克斯。 路透

美國多家媒體今天報導，美國職籃NBA明星後衛福克斯（De'AaronFox）已同意與聖安東尼奧馬刺隊續約4年，這份頂薪合約金額達2.29億美元（約新台幣68.5億元）。

綜合法新社與路透社報導，福克斯原本明年將成為自由球員，但目前合約已確定延伸至2029-2030賽季。福克斯是去年2月從沙加緬度國王隊交易而來。

福克斯曾於2023年入選NBA明星賽，2024年拿下聯盟抄截王。他上個賽季為馬刺出戰17場，場均19.7分，還有6.8次助攻、4.3個籃板與1.5次抄截。他在去年3月接受左小指手術後，整個賽季報銷。

福克斯在國王效力超過7個賽季，職業生涯場均貢獻21.5分、6.1次助攻、3.9個籃板與1.4次抄截。

這位27歲的美國球員將成為馬刺未來的關鍵，他將與21歲的法國球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）並肩作戰。

馬刺目前擁有一批強大的年輕戰力，除了在上個賽季拿下NBA年度最佳新秀的卡瑟爾（Stephon Castle），他們還在6月選秀以第2順位挑中後衛哈波（DylanHarper）。

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馬刺 De'Aaron Fox

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