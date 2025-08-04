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NBA／「表弟」卡森斯自認榮譽功勞足夠 盼國王退休球衣表彰貢獻

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「表弟」卡森斯盼國王退休他的球衣。 路透社
「表弟」卡森斯盼國王退休他的球衣。 路透社

已多年未在NBA賽場現身的中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），雖然近年淡出球壇，但他在沙加緬度國王隊的巔峰表現至今仍為人所津津樂道。卡森斯近日在《Straight Game Podcast》節目中坦言，期望國王隊能夠退休他的球衣，以表彰他當年為球隊所做的一切。

「毫無疑問，那對我來說將是一種榮耀，」卡森斯受訪時表示。「那是我一直以來的目標，我也努力去爭取。我認為自己已經用表現贏得這個資格。」

卡森斯指出，自己在效力國王隊期間表現出色，不僅多次入選明星賽與年度最佳陣容，還繳出亮眼數據與奪下奧運金牌，「無論是入選明星賽、年度最佳陣容、數據表現或金牌，我都做到了。我認為自己已經完成進入球隊名人堂所需的一切。」

不過他也坦言，球隊是否退休球衣牽涉政治考量，「就像你說的，這多少是一個政治問題。但就努力成果而言，我已經完成我該做的那一部分。」

卡森斯自2010年以首輪第5順位加入國王後，至2017年間為球隊出賽470場，場均可繳出21.1分、10.8籃板與3助攻。他在此期間3度入選NBA明星賽，並兩次入選年度最佳第二隊，是當時國王隊少數的明星級門面。

雖然國王隊於卡森斯在隊期間戰績始終未能取得突破，但他個人表現無可挑剔。如今球迷與球隊是否認同其球衣應高掛金州天際，將是國王管理層下一步的抉擇。

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