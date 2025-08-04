NBA／「柯瑞效應」席捲灣區！美媒：不看籃球的老太太也穿上30號球衣

根據報導，近日NBA記者史皮爾斯（Marc J. Spears）分享了一個故事，展現NBA傳奇巨星柯瑞（Stephen Curry）所引發的「柯瑞效應」在當地社區受到多麼深厚的擁戴。

「柯瑞讓整個灣區團結起來，他讓以前從不看籃球的老太太也愛上了比賽，甚至穿上30號球衣，」史皮爾斯在《The OGs》Podcast中表示。

「你走進灣區的任何一間餐廳，在勇士比賽的晚上都別想有人會來吃飯，除非那裡有電視可以轉播。有一家我喜歡的餐廳，牆上甚至掛上了『柯瑞效應』，他們本來不裝電視，但沒人願意在比賽晚上去那裡用餐，他們最後只好裝上。柯瑞對整個灣區的影響真的超乎想像。他在奧克蘭街頭可是很有地位的。」

柯瑞魅力無法擋，吸引無數球迷競逐。 美聯社

儘管已經37歲，但柯瑞身手依然沒有明顯衰退，依然是勇士維持競爭力的重要核心。不過相對於西區主要對手的大力補強，截至目前，勇士幾乎沒有任何實質作為，加上庫明加（Jonathan Kuminga）成為受限制自由球員後，始終無法與球隊達成新合約共識，也連帶影響其他自由球員的簽約進程。

在補強遲緩、核心班底逐漸老化的情況下，若勇士最終陣容未有突破，新賽季勢必也只能再次仰賴柯瑞的超人表現與領袖魅力撐起戰局。

儘管「柯瑞效應」在場下依舊席捲整個灣區，但球隊在場上的競爭力能否匹配這股影響力，無疑將是本季最大挑戰，對這位已滿37歲的傳奇球星而言，衝擊職涯最後一次總冠軍的機會，或許真的已進入倒數時刻。

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