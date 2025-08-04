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NBA／詹姆斯缺席唐西奇續約記者會？美媒澄清：早上已親自致電祝賀

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯和唐西奇。 路透社
詹姆斯和唐西奇。 路透社

昨日洛杉磯湖人舉行記者會，正式宣布唐西奇（Luka Doncic）簽下一份3年1億6500萬美元的續約。雖然唐西奇與多位隊友皆出席了這場記者會，但詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的缺席，引發了社群平台一陣熱議。

根據《ESPN》報導，NBA資深記者史坦（Marc Stein）在他的Substack專欄中針對此事作出澄清，「詹姆斯與他的兒子布朗尼（Bronny James）確實沒有出現在記者會現場，但據我所知，詹姆斯在早上有透過FaceTime致電唐西奇，親自恭喜他完成這筆新合約。至於里夫斯則在亞洲進行他個人Rigorer品牌簽名鞋的推廣之旅。」史坦寫道。

值得一提的是，唐西奇近期在《Men's Health》專訪中也透露，自己在休賽季接受魔鬼訓練，並採用遠離籃球1個月的革命性訓練，透過加強重量訓練來填補空閒時間，進行全身性的力量訓練。為了活化平時較少使用的肌群，還透過打匹克球和板式網球，同時降低身體對垂直跳躍的依賴與負擔。

或許，隨著唐西奇逐漸成為湖人未來建隊的核心，對於下賽季將邁入41歲的詹姆斯而言，反而能卸下過去多年來所肩負的沉重責任，不僅是一種身心上的喘息機會，也能讓他更有餘裕地挑戰職涯最後一哩路。

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