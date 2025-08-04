NBA／熱火陣容休賽季大變動 阿德巴約自信喊：很好的調整

熱火隊新賽季陣容變化不少，主力之一的勒夫（Kevin Love）和射手羅賓森（Duncan Robinson）離隊，加入上季入選全明星賽的鮑威爾（Norman Powell），阿德巴約（Bam Adebayo）倒是對新陣容十分樂觀。

「這對我們的團隊來說是一次非常好的調整，現在我們有了不同的活力。」阿德巴約提到，鮑威爾雖然不是太起眼，但這幾年已經證明自身能力，像是入選全明星賽，在聯盟中逐漸成長，「顯然他想要有下個挑戰，這個挑戰就是來到熱火，所以我很開心他的加入。」

鮑威爾的加入有望提升熱火外圍火力。 路透社

熱火上季雖在附加賽脫穎而出，但季後賽首輪遭騎士隊橫掃，新賽季想在東區突圍，鮑威爾的加入增加助力，阿德巴約和「一哥」赫洛（Tyler Herro）必須保持健康，維金斯（Andrew Wiggins）必須打出在勇士隊時期的明星賽等級身手，和熱火簽下2年2400萬美金合約的米契爾（Davion Mitchel）也要證明，上季被交易到熱火後場均10.3分、5.3助攻的表現非曇花一現。

阿德巴約提到，球隊一直缺少真正能防守的控球後衛，米契爾一開始交易來和大家有點脫節，還在試著了解每個人的角色，不過現在可以透過訓練營開始為新球季打底，期待米契爾在熱火的完整球季能更融入球隊，和隊友們更加親近。

Norman Powell is the Heat’s most important offseason addition 👀



Coming off a year where he averaged 21.8 PPG on nearly 42% from 3PT, Powell brings efficient scoring, veteran presence, and lineup versatility.



And with him in the mix, the projected starting five looks like… pic.twitter.com/pBXE1WexOb — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年7月18日

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