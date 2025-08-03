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NBA／續約唐西奇就像簽大谷翔平 美媒：湖人新老闆有「鈔能力」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇和湖人提前達成續約協議。 路透社
唐西奇和湖人提前達成續約協議。 路透社

被視為紫金軍團新門面的唐西奇（Luka Doncic），正式與湖人完成三年1億6500萬美元的續約，這份合約包含第3年球員選項，將讓他在2028年有資格簽下一張5年總價高達4億1700萬美元的超級頂薪合約。

據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）指出，這次續約能順利推動，關鍵在於湖人新老闆華特（Mark Walter）的大力支持。

貴為洛杉磯道奇隊老闆的華特，曾毫不猶豫開出10年7億美元合約簽下大谷翔平，如今對於唐西奇同樣展現驚人的「鈔能力」。

「華特連眼都沒眨一下就給了大谷7億美元，對湖人來說，這些錢不是問題，他們付得起，」薛爾本表示。

「只要唐西奇簽下合約、承諾留在湖人，那麼湖人就贏了這個夏天。」

道奇先前開出7億美元合約搶下大谷翔平。 路透社
道奇先前開出7億美元合約搶下大谷翔平。 路透社

這位現年26歲、來自斯洛維尼亞的超級球星，身材體態一直以來都為人所詬病批判，然而在經歷一整個夏天的身體大改造後，唐西奇整個人瘦了一大圈，身材更加精實，也讓球迷對他在洛城的完整賽季表現更加期待。

唐西奇化身「魔鬼筋肉人」的決心和意志力，甚至連湖人傳奇「魔術」強森（Magic Johnson）都公開讚賞他的投入與轉變。

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