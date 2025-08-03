NBA／籃網簽下陳盈駿北京隊友 有望現身10月澳門賽

華人老闆蔡崇信所擁有的布魯克林籃網，向來不吝於給華人球員機會，從過去的林書豪，到去年的崔永熙，如今籃網又宣佈將簽下年輕長人曾凡博。不過曾凡博拿到的並非正式合約，而是非保障的「Exhibit 10合約」，後續仍要靠真正實力獲得球團青睞。

現年22歲、身高6呎11吋（約211公分）的曾凡博，上季效力於CBA聯賽的北京首鋼隊，和台灣第一控陳盈駿是隊友；曾凡博整季場均貢獻14.7分，投籃命中率達53%，三分命中率也有41%，外加4.6籃板與1.6阻攻，展現內外線全能身手。

早在2019年，曾凡博便曾參加全美球員工會（NBPA）舉辦的Top 100訓練營，該活動旨在集結全美最具潛力的高中球員，一度還被評為四星高中生，引發不少關注。

曾凡博在2021年曾加入G聯盟引燃隊。 路透社

2021年，曾凡博加入G聯盟點燃隊（G League Ignite），為參加2022年NBA選秀做準備。2021-22年賽季他在點燃隊總共出賽22場，場均得到5.0分2.3籃板，投籃命中率38.5%，三分命中率31.0%，表現並不起眼。

而在當年選秀會落榜後，曾凡博曾與溜馬隊簽下「Exhibit 10合約」，在夏季聯賽打了幾場球，還是沒有太多亮點。後續曾凡博返回到CBA發展，如今再度獲得機會挑戰籃球最高殿堂。

崔永熙。 路透社

籃網將在今年10月10日和12日與太陽攜手前往澳門進行睽違已久的中國賽，屆時曾凡博將有望披上籃網球衣亮相。

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