WNBA／康乃狄克太陽擬近百億易主 創女子職業運動新高

多家媒體報導，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克少數股東佩格琉卡為首的波士頓財團，已與擁有WNBA康乃狄克太陽的美國原住民莫西干部落達成協議，將以近百億台幣收購太陽隊並遷至波士頓，金額締造女子職業球團新高。

美國女子職籃康乃狄克太陽（Connecticut Sun）前身為成立於1999年的奧蘭多奇蹟（OrlandoMiracle），2003年由康乃狄克州的原住民莫西干部落（Mohegan Tribe）買下，是首支由美國原住民部落所擁有的職業球團。

路透社報導，2003年以來一直以康乃狄克州為主場的太陽隊，最快可能在2027年遷至波士頓。

根據報導，佩格琉卡（Steve Pagliuca）將在取得WNBA批准後，斥資3.25億美元（約新台幣98億元）收購太陽，這將是女子運動經營權史上最高的收購價。

根據報導，佩格琉卡的財團將再投入1億美元，用於在波士頓建造一座新的訓練設施。

由於波士頓一直被視為擴充球隊的潛在選址，在取得聯盟批准方面可能面臨一些障礙。根據「波士頓環球報」（Boston Globe），WNBA有權強制莫西干部落將球隊賣給康乃狄克州的買家。

報導指出，波士頓塞爾蒂克可以接受與WNBA球隊共享主場TD花園球場（TD Garden）。

太陽隊本季戰績5勝21負，聯盟墊底。在此之前，太陽連8年闖進季後賽。

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