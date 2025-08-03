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NBA／唐西奇選擇3年合約非4年 為衝擊史上天價合約鋪路

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇先簽下3年合約，屆時他將有機會獲得總價超過4億美元的超級合約。 路透社
唐西奇先簽下3年合約，屆時他將有機會獲得總價超過4億美元的超級合約。 路透社

唐西奇（Luka Doncic）今天與洛杉磯湖人正式達成續約協議，不過從續約條件來看，湖人原本是可以開出4年2億2900萬美元的延長合約，然而他最終選擇簽下一紙「2+1」的3年1億6500萬美元合約，第3年為球員選項，等於放棄了額外6400萬美元的保障金額。

為何唐西奇會選擇這樣的方式續約？答案其實藏在他個人對於未來的規劃，以及對身價的自信之中。

唐西奇若還留在達拉斯，有機會在今夏簽下一紙5年3億4500萬美元的超級頂薪合約，如今轉戰湖人雖失去該選項，但他選擇以短約為跳板，預備在2028或2029年自由球員市場上獲得最高等級的天價合約。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的推估，若唐西奇於2027年與湖人提前續約，可望簽下一份4年3億2300萬美元的合約；而如果他打完前兩年並且不執行2028-29年球季的球員選項，屆時他將擁有滿10年的NBA年資，符合簽下「指定資深球員續約條款」的資格，總合約預估高達5年4億1800萬美元。

倘若唐西奇在2028年簽下這份5年延長合約，年薪將上看8000萬美元，成為NBA史上首位單季薪資突破此門檻的球員，幾乎等同於「每場比賽收入百萬美元」。

更甚者，其合約最後一年的年薪甚至可能高達9500萬美元，距離「破億年薪」僅一步之遙，象徵他球隊門面的價值，也為職業運動員薪資水準立下全新標竿。

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