NBA／盼合約比肩赫洛等同梯 籃網湯瑪斯不服身價被低估

籃網年輕得分好手湯瑪斯（Cam Thomas）目前處於受限制自由球員身分，新合約還是沒有談定，儘管尚未在今夏獲得太多關注，但根據《紐約郵報》報導，湯瑪斯私下並不認為自己應該被視為遜於其他同梯如赫洛（Tyler Herro）、巴瑞特（RJ Barrett）或奎克利（Immanuel Quickley）等人。

奎克利下季年薪為3250萬美元，赫洛3100萬美元，巴瑞特則是2770萬美元。這或許是湯瑪斯希望拿到的年薪價碼，然而如今他只能在自由市場苦苦等待。報導中提到，一位熟悉湯瑪斯想法的消息人士透露，他並不認為自己在實力上遜於奎克利、赫洛或巴瑞特。

據消息指出，籃網曾提出一份為期兩年、總值2800萬美元的報價合約，且其中還包含球隊選項，但這遠低於湯瑪斯預期的行情。湯瑪斯據傳希望得到一份年薪達3000萬美元的長約。

儘管上季受傷病困擾導致出賽數減少，但湯瑪斯只要健康上陣，表現極具爆發力。他在出戰的25場比賽中，繳出場均24.0分、投籃命中率43.8%、三分命中率34.9%的優秀成績，展現出頂尖得分手潛力。

湯瑪斯的高要價讓市場觀望態度濃厚，而籃網目前似乎也尚未展現強烈續約意願。對於這位年僅22歲的得分機器來說，下一步將是繼續留隊等待報價提升，或是盼望其他球隊開出報價、逼迫籃網匹配。無論如何，他對自己身價的認知，勢必會成為這段談判角力中的關鍵變數。

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