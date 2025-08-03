NBA／詹姆斯未來動向不明朗 總管：希望他能在湖人退休

NBA巨星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）決定跳脫與湖人隊的合約，成為自由球員，下一步動向還不明朗，不過湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）表示，若詹姆斯能在湖人退休「那就太好了」。

湖人剛和後場球星唐西奇（Luka Dončić）完成3年1.65億美元的大約，佩林卡在續約記者會上被問到，是否期待詹姆斯會在湖人結束球員生涯時，他回應說：「我們和詹姆斯及他的團隊，尤其是保羅（Rich Paul）的互動都很好，非常正面也給予支持。他們很專業，保羅也很優秀，和他的溝通一直坦承且持續。」

佩林卡提到詹姆斯的生涯表示，還會打多久是要尊重詹姆斯和家人的選擇，「我們尊重他制定的時間表，這真的很重要。如果他有機會在湖人退休，那就太好了。」

40歲的詹姆斯已經在湖人7個賽季，率隊在2020年贏下總冠軍，但今年球隊驚天交易換來唐西奇後，季後賽首輪卻遭灰狼隊「下剋上」出局。詹姆斯季後執行球員選擇權跳脫合約，保羅曾發表一份聲明表示「詹姆斯想為冠軍競爭」，尤其詹姆斯的職業生涯已經到尾聲，「他希望每個賽季都在場上發揮最好效用，湖人也了解這一點，支持也希望提供最好幫助。」

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