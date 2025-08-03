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NBA／唐西奇3年1億6500萬美元續約湖人

中央社／ 洛杉磯2日綜合外電報導
美國職籃NBA洛杉磯湖人今天宣布，已與5屆全明星後衛唐西奇完成3年總值1億6500萬美元的續約。 路透社
美國職籃NBA洛杉磯湖人今天宣布，已與5屆全明星後衛唐西奇完成3年總值1億6500萬美元的續約。 路透社

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天宣布，已與5屆全明星後衛唐西奇（Luka Doncic）完成3年總值1億6500萬美元（約新台幣49億元）的續約。

路透社報導，唐西奇在社群媒體發文寫道：「我剛與湖人續簽合約。」

唐西奇指出：「很高興能繼續努力為湖人爭冠，並讓湖人粉絲感到驕傲。感謝湖人、我的隊友以及所有從第一天起就給我這麼多愛的粉絲。這只是個開始。」

現年26歲的唐西奇於今年2月透過重磅交易，從達拉斯獨行俠改披湖人戰袍。

自加盟湖人以來，唐西奇共替紫金軍團效力28場例行賽，平均繳出28.2分、8.1個籃板、7.5次助攻及1.6次抄截 。

唐西奇也在社群媒體宣布：「我今天也承諾捐贈500萬美元（約新台幣1億4800萬元），幫助來自世界各地的77位年輕運動員追求自己的夢想，就像我當年一樣。籃球給了我一切，我很幸運能回饋並幫助下個世代。」

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湖人 唐西奇 獨行俠

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