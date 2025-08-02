NBA／讚約柯奇太強大！雷霆冠軍中鋒回憶金塊日子：很難有上場時間

擁有德國血統的雷霆中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）近日作客一檔播客節目時回顧自己過往在丹佛金塊的時光，談到作為當今天下第一中鋒約柯奇（Nikola Jokic）替補的掙扎與成長。

哈爾特斯坦坦言「怎麼打都比不上約柯奇」，心理壓力沉重。不過如今他已成為雷霆的先發中鋒，還在季後賽正面交鋒約柯奇，最終一路隨球隊拿下總冠軍。

「當年在金塊，我一直想不通為什麼得不到更多機會，」哈爾特斯坦坦言，「作為約柯奇的替補，可能是世界上最難的工作。你上場10分鐘，不管做得多好，都不夠好，因為你不是他。」

他補充說，這段經歷雖然痛苦，卻也成為成長的契機。「那之後我努力鍛鍊心理強度，一切都開始變好。我學會了傳球，這部分我本來就還不錯，但後來我注意到他是怎麼用眼神引導隊友，這讓我開始用不同角度看比賽，開始懂得如何掌控比賽。但說實話，他真的太聰明了，他的籃球智商根本是怪物等級。季後賽時，他簡直就像教練，告訴大家該怎麼跑、該怎麼做。」

哈爾特斯坦僅在丹佛待了不到一個完整賽季，就被交易到了克里夫蘭；之後輾轉效力快艇和尼克，2024年以3年8700萬美元的價碼被雷霆延攬。這筆簽約也被視為雷霆登頂的重要關鍵之一。

儘管金塊當年沒看出哈爾特斯坦的潛力，如今他已成為雷霆的主力禁區支柱，不僅以靈活的傳導與卡位成為前後場間的重要連結，讓原本陣容稍嫌矮小的雷霆得以有更好的禁區力量，在雙塔與小球的運用打出更強悍的侵略球風。

數據顯示，約柯奇在與雷霆的系列戰出現生涯最糟的3戰表現之一，合計63投僅中19球。雖然不能將所有責任歸於哈爾特斯坦，但他的努力與拚戰精神無疑對金塊構成極大壓力。

「我覺得唯一讓我們打得有點吃力的系列賽就是丹佛那一輪，」哈爾特斯坦表示，「就算我們一切都做對了，他們還是有可能找到破解方式，畢竟他們有經驗。而對其他球隊，只要我們打得正確，就能掌控局勢。」

即使曾在金塊被忽略，哈爾特斯坦仍對約柯奇給予高度肯定，並感謝對方間接提升了自己的比賽理解。不過，事實上他在金塊的短暫30場出賽期間，數據幾乎是生涯最低谷，僅優於菜鳥年。

回頭來看，如果當年金塊能看見哈爾特斯坦的潛力，或許早已找到能與約柯奇共存的雙塔搭檔。儘管金塊成功選中約柯奇這張「超級彩票」，但多年來始終未能找到穩定可靠的替補中鋒。

金塊日前簽下資深中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）作為新賽季約柯奇替補，但不少觀察者對此仍持保留態度。NBA名宿強森（Eddie Johnson）就在社群上評論：「這恐怕又是一場災難。他的上場時間注定微乎其微，最終還是會被『約柯奇效應』波及，成為球迷數據攻擊的箭靶。我看他最後會去希臘打球！」

如同哈爾特斯坦曾親身體會的，成為約柯奇的替補意味著不只要上場少、表現空間有限，還會承受龐大的數據與輿論壓力。不過他證明了，即便曾被低估，也有可能在他處重生、擊敗舊主，寫下屬於自己的NBA篇章。

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