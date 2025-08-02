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NBA／傳國王開價19億搶庫明加 勇士因堅持一原則拒絕

聯合新聞網／ 綜合外電報導
國王希望引進庫明加，與高射手穆雷形成更好的陣容搭配。 路透社
國王希望引進庫明加，與高射手穆雷形成更好的陣容搭配。 路透社

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）透露，沙加緬度國王曾經向勇士提出有關庫明加（Jonathan Kuminga）的先簽後換方案，合約價值3年6300萬美元（約台幣18.7億），並會送出蒙克（Malik Monk）與2030年樂透保護首輪籤，不過因為勇士堅持要拿到無保護的首輪籤，因而未能達成協議。

據悉，勇士方面堅持希望取得無保護的首輪籤，但國王僅願提供2030年的首輪籤，且附帶樂透順位保護條件。一旦該籤未能轉換，勇士則將獲得2021年國王或馬刺之中順位較差的首輪籤作為替代。

國王方面對於運動天賦出色的庫明加有極大興趣，期望藉由他的加入讓穆雷（Keegan Murray）能夠轉型為小前鋒，活化整體鋒線配置，同時也能和沙波尼斯（Domantas Sabonis）搭檔。同樣地，對柯爾（Steve Kerr）體系感到疲憊的庫明加，顯然也希望在國王找到應許之地。

除了國王外，阿米克也提到，勇士與太陽雖有初步接觸，但目前雙方洽談尚未進入實質階段，尚無明確交易框架。

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