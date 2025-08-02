NBA／瓦藍邱納斯確認為金塊效力 坦言已與約柯奇聊過了

立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）日前受訪時親口證實將繼續效力丹佛金塊，澄清外界對他未來動向的猜測。近期，他又進一步透露，這項決定背後也包括與金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）的交流過程。

「是的，我們有談過，談得很順利，」瓦藍邱納斯表示。雖然他並未透露與約柯奇對話的詳細內容，但坦言過去在場上的多次交手，已讓他對這位塞爾維亞巨星有不少認識與尊敬。

瓦藍邱納斯在先前的聲明中提到，「現在丹佛已經做出決定，我也想藉此機會說清楚我下個賽季的打算。回到家鄉附近效力帕納辛奈科斯確實很有吸引力，但這計畫得再等等。我完全尊重與金塊的合約，也會全力以赴爭取總冠軍。」

現年33歲的瓦藍邱納斯目前合約還剩兩年，2025-26年賽季薪資為1040萬美元，2026-27年賽季則是1000萬美元的非保障合約，球隊有權在2026年6月29日之前決定是否繼續合作。

根據NBA規定，瓦藍邱納斯在8月1日前無法正式參與國家隊訓練，但他過去幾週仍持續進行個人訓練保持狀態，還現身立陶宛對愛沙尼亞的熱身賽場邊，支持國家隊。

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