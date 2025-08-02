NBA／生涯賺35億！前湖人冠軍悍將傳可能破產 盼降低扶養費

擁有18年NBA資歷且在2009年隨湖人奪冠的側翼悍將亞瑞查（Trevor Ariza），近日遭媒體爆料正面臨嚴重財務危機。根據報導，亞瑞查向法院聲稱自己財務壓力劇增，要求下調對前妻布莉安德森（Bree Anderson）的小孩扶養費。

報導指出，亞瑞查自2023年底起成為兒子崔斯坦（Tristan）的主要監護人後，情況變得更加失衡。儘管如此，他仍持續繳納高額扶養費，讓他的經濟壓力雪上加霜。

亞瑞查在最新提交的法院文件中透露，他目前倚賴退休儲蓄維生，自2022年後未再報稅。他每月需支付1萬4000美元的子女扶養費給布莉，另有1萬美元的其他子女扶養費，以及4000美元的配偶扶養費，總支出相當龐大。

亞瑞查在文件中列出自己每月開銷超過3萬7000美元，包括房貸1萬8800美元、伙食費2000美元、汽車開銷4300美元、教育支出2000美元，以及車貸3300美元。他聲稱目前銀行帳戶赤字高達23萬美元，房產價值則出現470萬美元的負債差額。

財務披露中指出，亞瑞查名下現金資產為43萬8278美元，持有約190萬美元的股票與債券，並有總價值600萬美元的不動產與個人資產，包括NBA退休金401(k)帳戶及車輛收藏等。

亞瑞查強調情況已有重大改變，因為兒子崔斯坦自去年12月起便與他同住，前妻布莉多次未依照排定時間探視孩子，甚至阻止他與女兒泰勒（Taylor）聯繫。基於此，他主張前妻應負擔部分經濟責任，並要求法院下調現有扶養費。

據悉，亞瑞查的前妻布莉在離婚協議中獲得豪華車輛、不動產與他一半的退休金帳戶。亞瑞查指出，布莉有謀生能力卻拒絕工作，也未對家庭開支做出任何貢獻。

亞瑞查在聲明中表示：「我一直在尋求各種機會創造收入，努力洽談各類合作，但目前都還沒有穩定的進展。自從協議完成後，一切都變了。」

亞瑞查效力過包括湖人與火箭在內的10支球隊，例行賽共出賽1118場，平均每場貢獻10.4分4.8籃板2.1助攻。

根據統計，亞瑞查在NBA生涯累積收入達1億1687萬美元（約新台幣35億元），如今卻因家庭因素傳出財務吃緊的消息。

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