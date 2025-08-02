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NBA／3冠中鋒轉戰澳洲聯賽 麥基開啟生涯新旅程

聯合新聞網／ 綜合外電報導
麥基(中)協助勇士完成2連霸。 路透社
麥基(中)協助勇士完成2連霸。 路透社

曾經隨湖人和勇士奪下3座總冠軍的中鋒麥基（JaVale McGee）已經告別NBA賽場，如今即將展開職業生涯的新旅程。

根據報導，麥基將與澳洲國家籃球聯賽（NBL）衛冕冠軍伊拉瓦拉老鷹（Illawarra Hawks）達成1年合約協議，2025-26年賽季將登上澳洲賽場。

現年37歲的麥基是在2008年以首輪18順位進入 NBA，先後效力過巫師、金塊、勇士、湖人等9支球隊，累計出賽909場，其中343場擔任先發，場均攻下7.6分5籃板1.4阻攻。

因為歐尼爾節目《Shaqtin'a Fool》的關係，讓很多人開始認識麥基，知名度大增，但相對也帶來更多嘲弄的負面聲量，甚至引發麥基的無奈抗議。不過在賽場上，作為一名上場時間有限的綠葉球員，麥基還是完成不少重要榮譽。

麥基在湖人拿下個人第3冠。 路透社
麥基在湖人拿下個人第3冠。 路透社

麥基在2017年和2018年協助勇士奪下2連霸，2020年則是幫助湖人捧回隊史第17冠；而在2021年東京奧運會上，麥基也隨美國隊贏得金牌。

告別湖人之後的麥基，陸續待過騎士、金塊、太陽、獨行俠、國王等隊，結束2023-24年賽季後，麥基就離開NBA賽場，轉往波多黎各聯賽如，如今則是準備加入澳洲聯賽，協助老鷹邁向衛冕之路。

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