NBA／庫明加去留卡到勇士補強？美媒曝小裴頓和霍福特都在等

庫明加（Jonathan Kuminga）休賽季成為受限制自由球員後，始終無法和勇士隊達成新合約共識，也影響到其他自由球員的簽約。

勇士開出2年4500萬美金合約看似合理，但第2年有球隊選擇權，且要庫明加放棄不可交易條款，這樣的限制讓雙方無法達成共識。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，勇士如果先與多名球員簽約，將逼近第2層豪華稅門檻，將失去匹配其他球隊報價的彈性。這可能是勇士休賽季至今仍未簽下霍福特（Al Horford）等自由球員的原因。

ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）今天在節目上證實此說法，他說，「我2天前見到小裴頓（Gary Payton II），問他最近如何，他說他在等庫明加，霍福特也在等。」

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