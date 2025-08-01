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NBA／卡森斯曝約柯奇有退休念頭！籃球只是第4喜歡的事

聯合新聞網／ 綜合報導
「表弟」卡森斯(左)、約柯奇(右)。 路透
「表弟」卡森斯(左)、約柯奇(右)。 路透

前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）曾在金塊隊和約柯奇（Nikola Jokic）當過一季隊友，兩人竟聊到退休話題。

卡森斯2021-22賽季被公鹿隊交易到金塊，擔任約柯奇的替補。他在金塊出賽31場，平均得到8.9分5.5籃板，整體投籃命中率45.6%、三分命中率32.4%。

卡森斯在播客節目上回憶與約柯奇相處的時光，當時他看到某位球員簽下超級頂薪合約，就對約柯奇說，「你絕對有能力拿到那樣的合約。」

沒想到約柯奇毫不關心，卡森斯認為，「他可能只把籃球當作第2或第3喜歡的事情，搞不好只是第4。有時他打得超誇張、數據爆表，但其實根本不想上場，這才是最可怕的地方。」

卡森斯還爆料約柯奇當時對他說，「我想這份合約打完就要退休了。」卡森斯透露自己對約柯奇說，「你要放棄3億美元？拜託你簽下去，就算之後變胖也沒關係，千萬別錯過這3億！」

約柯奇該季場均27.1分13.8籃板7.9助攻，連2年奪下MVP。約柯奇休賽季經常回家鄉參加賽馬活動，日前賽馬奪冠後激動落淚，球迷們也調侃，看起來比NBA奪冠時更開心。

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金塊 Nikola Jokic DeMarcus Cousins

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