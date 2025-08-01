NBA／尼克提前續約布里吉斯 4年45億不是規定內最頂

據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克隊以4年1.5億美元價碼（約45億新台幣），續留28歲防守大鎖「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）。

根據規定，布里吉斯提前續約的最高金額是1.56億美元，布里吉斯選擇同意1.5億美元價碼，這合約包含2029-30賽季球員選擇權及交易補償金。

尼克去年休賽季用5張首輪選秀籤等籌碼換來布里吉斯，他延續生涯556場全勤紀錄，平均得到17.6分3.2籃板3.7助攻，投籃命中率50.0%，三分命中率35.4%。

布里吉斯上季曾抱怨總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）讓主力球員打太久，儘管尼克暌違25年打進東區冠軍賽，錫伯杜仍被炒魷魚，由前國王隊主帥布朗（Mike Brown）接任。

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