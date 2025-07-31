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NBA／零號探員出事了！經營非法賭場被控3罪 最高處15年監禁

聯合新聞網／ 綜合報導
「零號探員」亞瑞納斯。 美聯社
「零號探員」亞瑞納斯。 美聯社

前NBA球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）當地時間周三被逮捕，根據美國加州中區聯邦檢察官辦公室發布的聲明，他被控在豪宅中主持非法撲克賭局。

亞瑞納斯有3項罪名，串謀經營非法賭博業務罪、實際經營非法賭博業務罪、對聯邦調查人員做出虛假陳述罪。亞瑞納斯周三下午在洛杉磯市中心的美國地方法院出庭，對指控不認罪，隨後以5萬美元保釋金獲釋，審判預定將在當地時間9月23日展開。

亞瑞納斯的律師弗里德柏格（Jerome Friedberg）表示自己還沒與當事人充分溝通，因此無法對案件發表評論，「在這個階段他仍被推定為無罪，對吧？他跟其他公民一樣，享有無罪推定原則，也應該受到這樣的對待。」

檢方表示，這個非法賭局從2021年9月營運至2022年7月。亞瑞納斯將他的房子出租給其中一名同夥，由對方布置場所，招募合夥人舉辦撲克賽，並代表亞瑞納斯向合夥人收取租金。合夥人從賭注中抽成，還聘請廚師、司機與持槍保全，並雇用年輕女性現場提供飲料、按摩及陪伴服務賺取小費。

若罪名成立，亞瑞納斯每項指控最高恐面臨5年監禁，加起來為15年。

事實上，這不是亞瑞納斯首次因賭局惹上麻煩。2009年12月他與巫師隊友克里坦頓（Javaris Crittenton）因一場飛機上的賭局起口角，兩人竟因此在球員休息室持槍對峙。亞瑞納斯後來被禁賽，被法官判到中途之家進行30天過渡教育及2年緩刑。

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Arenas

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