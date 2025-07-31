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NBA／76人總裁嗆泡泡冠軍該打星號 湖人助教怒回：你根本不懂

聯合新聞網／ 綜合外電報導
76人總裁莫瑞拋出爭議言論，稱當年詹姆斯率領湖人奪冠的成就「應該標註星號」。 路透
76人總裁莫瑞拋出爭議言論，稱當年詹姆斯率領湖人奪冠的成就「應該標註星號」。 路透

距離NBA在奧蘭多迪士尼閉門舉行「泡泡賽季」已滿五年，《The Athletic》近日回顧當年特殊賽季時，現任七六人籃球事務總裁莫瑞（Daryl Morey）拋出爭議言論，稱當年詹姆斯（LeBron James）率領湖人奪冠的成就「應該標註星號」。

莫瑞在報導中表示：「如果當年是火箭奪冠，我絕對會認真慶祝這個冠軍，因為那需要極大的努力與韌性。但坦白說，我身邊幾乎所有聯盟內部人士私下都同意，那個冠軍並不算真正意義上的冠軍。」他補充，泡泡賽季的最大遺產，可能是NBA在防疫前後展現出的領導力，而不是那年最終的冠軍。

當時擔任湖人助教的漢迪（Phil Handy）則對此提出反擊。他指出，當時的季後賽是許多人記憶中「強度最高」的一屆，原因包括球員因疫情獲得中段休息、無需舟車勞頓，以及遠離日常干擾、能全心投入比賽。真正困難的是心理層面，因為球員被困在泡泡內長時間與家人分離、無法過正常生活，最終只有勒布朗與熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）能在心理層面撐過考驗，因此站上總冠軍賽舞台。

儘管泡泡賽季的條件與過往不同，但所有球隊都面對相同挑戰，湖人靠著團隊與詹姆斯的心理韌性拿下冠軍，理應獲得正名。儘管質疑聲音未曾停歇，尤其來自不願承認詹姆斯GOAT地位的批評者，但正如不少教練與球員所言：「那個冠軍不同，但不代表它比較少。」

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