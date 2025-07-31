NBA／76人總裁嗆泡泡冠軍該打星號 湖人助教怒回：你根本不懂

距離NBA在奧蘭多迪士尼閉門舉行「泡泡賽季」已滿五年，《The Athletic》近日回顧當年特殊賽季時，現任七六人籃球事務總裁莫瑞（Daryl Morey）拋出爭議言論，稱當年詹姆斯（LeBron James）率領湖人奪冠的成就「應該標註星號」。

莫瑞在報導中表示：「如果當年是火箭奪冠，我絕對會認真慶祝這個冠軍，因為那需要極大的努力與韌性。但坦白說，我身邊幾乎所有聯盟內部人士私下都同意，那個冠軍並不算真正意義上的冠軍。」他補充，泡泡賽季的最大遺產，可能是NBA在防疫前後展現出的領導力，而不是那年最終的冠軍。

Sixers President Daryl Morey kept it real about the Lakers' 2020 championship in the bubble 👀



(via The Athletic) pic.twitter.com/Q7JYdtVJsn — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2025年7月30日

當時擔任湖人助教的漢迪（Phil Handy）則對此提出反擊。他指出，當時的季後賽是許多人記憶中「強度最高」的一屆，原因包括球員因疫情獲得中段休息、無需舟車勞頓，以及遠離日常干擾、能全心投入比賽。真正困難的是心理層面，因為球員被困在泡泡內長時間與家人分離、無法過正常生活，最終只有勒布朗與熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）能在心理層面撐過考驗，因此站上總冠軍賽舞台。

They can talk all that shit they want. If you weren’t in the bubble to win it they may want to keep quiet about it. Every team came into the bubble to compete and win. If Houston would have beat us and won it I’m sure they wouldn’t be saying it wasn’t real lol. — Phil Handy (@94feetofgame) 2025年7月30日

儘管泡泡賽季的條件與過往不同，但所有球隊都面對相同挑戰，湖人靠著團隊與詹姆斯的心理韌性拿下冠軍，理應獲得正名。儘管質疑聲音未曾停歇，尤其來自不願承認詹姆斯GOAT地位的批評者，但正如不少教練與球員所言：「那個冠軍不同，但不代表它比較少。」

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