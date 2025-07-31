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NBA／勇士提2年4500萬美元卡在選擇權談不攏 和庫明加限僵局
勇士隊的「庫明加劇場」仍沒落幕，球團雖開出2年4500萬美金合約，庫明加（Jonathan Kuminga）仍拒絕，主因是勇士堅持第二個賽季擁有球隊選擇權，且不願意讓庫明加保留內建的不可交易條款，雙方沒能取得共識。
庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）在夏季聯盟期間在拉斯維加斯和勇士進行過幾次會議，他提出的方案包括一紙約8200萬美金的3年合約，如此條件讓勇士仍能處於第二層豪華稅，可使用中產階級條款。
透納和庫明加也利用7月開發先簽再換的機會，重要的談判對象有太陽隊和國王隊，開出4年總值接近9000萬美金的合約，包括最後一年的球員選擇權。消息人士向美國《ESPN》透露，太陽對於先簽後換最有企圖，不過勇士對於和國王或太陽交易庫明加興趣缺缺。
勇士是個月曾給庫明加一紙790萬美金的合約報價，如今提升到2年合約，但兩者都非庫明加所願。消息人士指出，庫明加更傾向國王和太陽提供的長期合約，畢竟太陽給的報價比勇士高出將近7000萬美金，大合約代表新的開始和更大保障，且能承諾他以先發身份出賽，球員選擇權也代表他能擁有職業生涯更大的掌控權。
庫明加上周受訪曾提到，不急著處理和勇士的新合約，畢竟他簽合格報價的截止日是10月1日。
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