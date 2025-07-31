快訊

半導體風雲／三星錯估HBM賽局變化 台積拒相挺恐失戰力

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

沈玉琳住院兩天各方揣測不斷 老婆芽芽首發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士提2年4500萬美元卡在選擇權談不攏 和庫明加限僵局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士提2年約仍被打庫明加打槍，季後的「庫明加劇場」仍沒落幕。 美聯社
勇士提2年約仍被打庫明加打槍，季後的「庫明加劇場」仍沒落幕。 美聯社

勇士隊的「庫明加劇場」仍沒落幕，球團雖開出2年4500萬美金合約，庫明加（Jonathan Kuminga）仍拒絕，主因是勇士堅持第二個賽季擁有球隊選擇權，且不願意讓庫明加保留內建的不可交易條款，雙方沒能取得共識。

庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）在夏季聯盟期間在拉斯維加斯和勇士進行過幾次會議，他提出的方案包括一紙約8200萬美金的3年合約，如此條件讓勇士仍能處於第二層豪華稅，可使用中產階級條款。

透納和庫明加也利用7月開發先簽再換的機會，重要的談判對象有太陽隊和國王隊，開出4年總值接近9000萬美金的合約，包括最後一年的球員選擇權。消息人士向美國《ESPN》透露，太陽對於先簽後換最有企圖，不過勇士對於和國王或太陽交易庫明加興趣缺缺。

勇士是個月曾給庫明加一紙790萬美金的合約報價，如今提升到2年合約，但兩者都非庫明加所願。消息人士指出，庫明加更傾向國王和太陽提供的長期合約，畢竟太陽給的報價比勇士高出將近7000萬美金，大合約代表新的開始和更大保障，且能承諾他以先發身份出賽，球員選擇權也代表他能擁有職業生涯更大的掌控權。

庫明加上周受訪曾提到，不急著處理和勇士的新合約，畢竟他簽合格報價的截止日是10月1日。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

威廉．透納首度來台大展！泰德美術館部長專訪揭露透納背後的光影精神與時代意義

NBA／透納加盟公鹿重創溜馬戰力 卡帥淡定：我們會沒事的

NBA／盼不再被字母哥「肘擊」 透納：我們將搭配得天衣無縫

NBA自由市場三大話題中鋒塵埃落定 反應奇貨可居的內線價值

相關新聞

NBA／勇士提2年4500萬美元卡在選擇權談不攏 和庫明加限僵局

勇士隊的「庫明加劇場」仍沒落幕，球團雖開出2年4500萬美金合約，庫明加（Jonathan Kuminga）仍拒絕，主因...

NBA／和表哥卡特合體 T-Mac加入球評陣容

NBA傳奇球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）有了新身分，將以球評角色加入《NBC》新一季的NBA轉...

NBA／送走唐西奇讓球迷心碎 獨行俠新總裁目標傾聽粉絲心聲

上一季風波不斷的獨行俠隊，季外迎來新任總裁，球隊找來前灰狼隊執行長卡森（Ethan Casson）， 卡森強調會「傾聽球...

NBA／小莫里斯開786萬元空頭支票 因詐騙案在機場被逮捕

前NBA球員小莫里斯（Marcus Morris Sr.）捲入賭場詐騙風波，今天法院駁回保釋申請，目前仍被拘留在看守所。 根據《TMZ》報導，現年35歲的小莫里斯涉嫌在2024年分別向兩家拉斯維

NBA／自爆季後賽染怪病差點暈倒 波爾辛吉斯：現在好多了

上季「綠衫軍」塞爾蒂克隊衛冕失利，遇傷病纏身的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也打得掙扎，季後賽場均僅...

WNBA／傳性暴力訊息威脅克拉克 55歲男子跟蹤騷擾遭判刑2年半

美國一名來自德州的男子因持續騷擾WNBA印第安納狂熱隊球星克拉克（Caitlin Clark），7月29日被印州馬利恩郡法院判處2年半有期徒刑。 55歲的路易斯（Michael Lewis）來自

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。