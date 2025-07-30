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NBA／和表哥卡特合體 T-Mac加入球評陣容

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
NBA傳奇球星「T-Mac」麥格瑞迪有了新身分，將以球評角色加入《NBC》新一季的NBA轉播。 美聯社
NBA傳奇球星「T-Mac」麥格瑞迪有了新身分，將以球評角色加入《NBC》新一季的NBA轉播。 美聯社

NBA傳奇球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）有了新身分，將以球評角色加入《NBC》新一季的NBA轉播，和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、「飛人」卡特（Vince Carter）、安東尼（Carmelo Anthony）和泰勒（Maria Taylor）成為同事。

麥格瑞迪表示，很榮幸也開心加入《NBC》團隊，「籃球給了我一切，我總是試著回報相同能量，希望我能帶來從孩提時代開始對比賽同樣的熱情、洞察力和熱愛，給所有收看NBC和Peacock轉播的觀眾。非常興奮加入團隊，和那麼多敬佩的球員一同工作。」

根據《NBC》說法，麥格瑞迪在季後賽前，每周都會亮相好幾天，主要會和安東尼及表哥卡特一同工作；麥格瑞迪和卡特不只是親戚，也曾在暴龍隊當隊友。

《NBC Sports》的執行製作人弗勒德（Sam Flood）表示，麥格瑞迪不論球場上或球場下都表現出色，且已展現獨特的講評能力，「不論是和安東尼、卡特或是一起搭檔，我們都很期待這些名人堂球星合作播報比賽。」

麥格瑞迪在2013年時結束16個賽季的NBA球員生涯，他曾效力暴龍、魔術隊、火箭隊、尼克隊、活塞隊、老鷹隊和馬刺隊，生涯拿過兩屆得分王，7度入選全明星賽、7度入選年度陣容，2017年入選籃球名人堂。

2016年麥格瑞迪開始擔任《ESPN》球評，之後也到《TNT》播報，偶爾也在「Inside the NBA」分享個人觀點。

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